Sheinbaum entregará a Ecatepec el Parque Lineal y Sendero Seguro de avenida Pichardo Pagaza

La meta de devolver 500 áreas comunitarias a las familias mediante proyectos integrales es liderada por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

El apoyo de los gobiernos federal y estatal a Ecatepec permitió el rescate de 347 espacios públicos del municipio, entre ellos el Sendero Seguro y Parque Lineal de avenida Pichardo Pagaza, magna obra que será inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

El gobierno de Ecatepec suma 347 espacios públicos recuperados, incluidos parques abandonados o que estaban en manos de particulares que cobraban por su uso, de un total de 500 proyectados por la actual administración municipal.

Desde el inicio de su gestión, en enero de 2025, Azucena Cisneros estableció la meta de rescatar 500 áreas públicas y devolverlas a la población, ya que muchas se encontraban abandonadas, explotadas de forma lucrativa por terceros o convertidas en focos de inseguridad e insalubridad.

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El gobierno municipal, con respaldo de Sheinbaum Pardo y Gómez Álvarez, creó un Sendero Seguro y un Parque Lineal en avenida Pichardo Pagaza, vialidad que cruza varias comunidades de la Quinta Zona y que durante décadas estuvo en el abandono.

La presidenta Claudia Sheinbaum entregará este sábado dicha obra, en la que autoridades de Ecatepec repavimentaron la avenida con una inversión de 13 millones de pesos, en tanto que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) construyó un Parque Lineal y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) creó un Sendero Seguro, transformación en la que también participó el gobierno del Estado de México.

La inauguración oficial del Parque Lineal y Sendero Seguro en la Quinta Zona será encabezada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. ı Foto: Especial.

Este año fueron recuperados 18 parques y espacios públicos, entre los que destacan el Prizo 1, cuyas áreas fueron remodeladas y entregadas a la población, y la Alameda México Nuevo, creada en la zona de Ciudad Cuauhtémoc en lo que fueron tiraderos de basura e invasiones al derecho de vía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta última cuenta con un Parque Lineal dotado de canchas de futbol y basquetbol, juegos infantiles, áreas de ejercitación, espacio para perros y jardines polinizadores.

El deportivo San Andrés, ubicado en la colonia Los Bordos, en la Sierra de Guadalupe, fue intervenido y rehabilitado por el gobierno municipal con la participación del colectivo español Boa Mistura, que creó el mural LUZ, cuya palabra se observa desde el Mexicable, espacio que estuvo olvidado durante varios años y donde ahora se realizan actividades de basquetbol, box, futbol y zumba.

Cisneros Coss también impulsó la conformación de comunidades NIDO (Núcleos de Identidad, Desarrollo y Organización) en San Juan Alcahuacan, Jardines de Morelos Sección Playas, Santa María Tulpetlac y Venta de Carpio, cuyas calles y espacios fueron embellecidos con remozamiento, limpieza, poda de árboles y pinta de murales y fachadas.

Otros parques y deportivos rescatados este año son Tolotzin I, Texalpa, Ampliación Tulpetlac, Petroquímica, Jardines de Morelos Sección Ríos, Deportivo Quinto Sol de Ciudad Azteca Tercera Sección, Sauces PRI, Colibrí en Francisco I. Madero, Rinconada de Aragón, Unidad Deportiva La Salud, Deportivo Río de Luz y un mercado abandonado de Sagitario 8 que fue convertido en Centro Cultural, por mencionar algunos.

Cisneros Coss igualmente promueve la creación del Humedal El Caracol, en la zona de Las Américas, el cual está en proceso de convertirse en el Parque Ecológico más grande del Valle de México, con 800 hectáreas que serán restauradas y se convertirán en centro de esparcimiento familiar, santuario de aves migratorias y pulmón verde de la zona conurbada a la capital del país.

El pasado 7 de junio se realizó la “Faena Ecatepec, la más grande de México”, donde trabajadores municipales y colonos limpiaron 989 espacios públicos como plazas, avenidas, calles, camellones y parques.

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JVR