Ecatepec alista mega festival de Día de Muertos con más de 200 artistas

La estrategia de recuperación del espacio público e integración de agrupaciones comunitarias fue anunciada por la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss.

Más de 200 artistas tomarán las calles de Ecatepec del 28 de octubre al 2 de noviembre durante el Segundo Festival Cultural “El Viento Nos Une”. La oferta contempla actividades artísticas totalmente gratuitas distribuidas en 18 sedes de todo el municipio mexiquense.

El encuentro busca impulsar el talento local al compartir escenario con figuras de trayectoria nacional e internacional. Entre la cartelera destacan presentaciones de Julieta Venegas, Son Rompe Pera, Banda Bostik, Tex Tex, Triciclo Circus Band, Patita de Perro y Sonidero La Changa.

La presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, informó que una parte fundamental de la programación ocurrirá en espacios públicos que han sido recuperados para la convivencia de las familias de la demarcación.

“Queremos que el talento local tenga grandes escenarios”, señaló la alcaldesa al explicar que las actividades integran de forma directa a la ciudadanía en comparsas, talleres comunitarios y presentaciones en vivo.

Para la artista local Azuki, el foro representa un avance significativo para la comunidad. “Yo empecé rapeando en el Parque del Reloj. La cultura ya es gigantesca en este municipio, pero va a crecer todavía mucho más”, afirmó.

La cartelera estelar con más de 200 creadores sobre el escenario incluye la presentación gratuita de Julieta Venegas, Sonidero La Changa y Banda Bostik. ı Foto: Especial.

El programa musical abarca géneros como rock urbano, hip hop, reguetón, jazz, trova y espectáculos infantiles. Asimismo, las autoridades anunciaron un homenaje póstumo al cantautor Gabino Palomares, quien formaba parte de la programación original.

El organizador del evento, Benjamín González Pérez, detalló que el arranque oficial se realizará el 28 de octubre mediante un desfile inaugural desde el Puente de Fierro hasta la explanada municipal, con 21 comparsas y 10 esculturas monumentales.

En el marco de las festividades de Día de Muertos, los asistentes fabricarán una ofrenda comunitaria e impartirán talleres para elaborar pan tradicional en dos hornos de adobe con figura de calavera colocados en la plaza principal.

El gobierno municipal confirmó la implementación de un operativo especial de seguridad en todos los foros con el objetivo de resguardar el orden y la tranquilidad de los asistentes.

La cartelera completa con fechas, elencos y recintos está disponible para la población en las plataformas digitales y redes sociales oficiales del ayuntamiento de Ecatepec.

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JVR