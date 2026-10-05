Feria del Alfeñique de Toluca 2026: ¿Cuándo es el desfile, cuánto dura y donde se ubica?

La Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca se realiza anualmente, y esta cuenta con diversas actividades culturales disponibles para todas las edades llenas de colores, sabores, artesanías y tradiciones del Día de Muertos.

Durante este festival las personas pueden acceder a actividades gratuitas que buscan fortalecer las tradiciones mexicanas, incluyendo educación y cultura que fortalece el turismo del Estado de México.

Este 2026, la La Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca fue inaugurada el pasado 2 de octubre, y esta continuará con muchas actividades durante todo el mes hasta el 3 de noviembre.

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Desfile de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026

El desfile de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026 se realizará el 1 de noviembre del 2026 a las 19:00 horas, y partirá desde las calles principales del Centro Histórico de Toluca.

Además del desfile, los conciertos que se ofrecerán en la explanada del Mercado Juárez son los siguientes:

14 de octubre: Caifanes a las 21:00 horas

15 de octubre: La Adictiva a las 21:00 horas

16 de octubre: Yuri a las 21:00 horas

17 de octubre: Los Ángeles Azules a las 21:00 horas

18 de octubre: 31 Minutos a las 18:00 horas

22 de octubre: Santa Fé Klan a las 21:00 horas

23 de octubre: El Haragán y Cia a las 21:00 horas

25 de octubre: Liran’ Roll a las 19:00 horas

29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical a las 21:00 horas

30 de octubre: La Sonora Santanera y OFIT a las 21:00 horas

31 de octubre: El Malilla a las 21:00 horas

1 de noviembre: Los Tigres del Norte a las 21:00 horas

Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Además de los conciertos, algunas de las actividades que se realizarán durante la Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026 son las siguientes:

Pinta caritas

Cuentacuentos

Función de títeres

Danza

Jazz

Teatro

Grabado

Relatos tradicionales

Talleres de dulce

Taller de papel picado

Taller de alfeñique

Taller de cartonería

Conferencias

Recorridos nocturnos en el Panteón General

Cada uno de los días de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026 cuenta con actividades distintas disponibles, y estas se pueden consultar en el programa oficial que se encuentra disponible en la página oficial del gobierno de Toluca.

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