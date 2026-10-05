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Feria del Alfeñique de Toluca 2026: ¿Cuándo es el desfile, cuánto dura y donde se ubica?

Toluca continúa con diversas actividades; estos son los conciertos gratuitos y fechas

Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026
Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026 Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

La Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca se realiza anualmente, y esta cuenta con diversas actividades culturales disponibles para todas las edades llenas de colores, sabores, artesanías y tradiciones del Día de Muertos.

Durante este festival las personas pueden acceder a actividades gratuitas que buscan fortalecer las tradiciones mexicanas, incluyendo educación y cultura que fortalece el turismo del Estado de México.

Este 2026, la La Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca fue inaugurada el pasado 2 de octubre, y esta continuará con muchas actividades durante todo el mes hasta el 3 de noviembre.

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Desfile de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026

El desfile de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026 se realizará el 1 de noviembre del 2026 a las 19:00 horas, y partirá desde las calles principales del Centro Histórico de Toluca.

Además del desfile, los conciertos que se ofrecerán en la explanada del Mercado Juárez son los siguientes:

  • 14 de octubre: Caifanes a las 21:00 horas
  • 15 de octubre: La Adictiva a las 21:00 horas
  • 16 de octubre: Yuri a las 21:00 horas
  • 17 de octubre: Los Ángeles Azules a las 21:00 horas
  • 18 de octubre: 31 Minutos a las 18:00 horas
  • 22 de octubre: Santa Fé Klan a las 21:00 horas
  • 23 de octubre: El Haragán y Cia a las 21:00 horas
  • 25 de octubre: Liran’ Roll a las 19:00 horas
  • 29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical a las 21:00 horas
  • 30 de octubre: La Sonora Santanera y OFIT a las 21:00 horas
  • 31 de octubre: El Malilla a las 21:00 horas
  • 1 de noviembre: Los Tigres del Norte a las 21:00 horas
Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026
Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Además de los conciertos, algunas de las actividades que se realizarán durante la Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026 son las siguientes:

  • Pinta caritas
  • Cuentacuentos
  • Función de títeres
  • Danza
  • Jazz
  • Teatro
  • Grabado
  • Relatos tradicionales
  • Talleres de dulce
  • Taller de papel picado
  • Taller de alfeñique
  • Taller de cartonería
  • Conferencias
  • Recorridos nocturnos en el Panteón General

Cada uno de los días de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique Toluca 2026 cuenta con actividades distintas disponibles, y estas se pueden consultar en el programa oficial que se encuentra disponible en la página oficial del gobierno de Toluca.

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