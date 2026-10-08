Ecatepec estrena Sendero Seguro con murales en Los Bordos

Una vialidad oscura y propensa a los asaltos en la colonia Los Bordos, ubicada en las laderas de la Sierra de Guadalupe, se convierte en un corredor iluminado y recuperado para la comunidad de Ecatepec, Estado de México.
El proyecto de infraestructura social transformó la calle Encino mediante la instalación de alumbrado público y la aplicación de arte urbano comunitario. Esta intervención busca devolver la tranquilidad a los vecinos que caminan diariamente hacia sus centros laborales desde las primeras horas del día.
Durante años, el tránsito por esta zona representó un peligro constante debido a la falta de luminarias operativas. La penumbra constante facilitaba los robos y obligaba a las familias a resguardarse temprano en sus hogares por temor a la inseguridad.
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Areli Esmeralda García Villa, vecina afectada de la calle Encino, relata que la falta de luz condicionaba la rutina de los habitantes. Explica que la nueva iluminación brinda protección a las personas que caminan de madrugada para ir a trabajar.
“Es una diferencia en nuestras casas y en nuestra colonia. Tan solo sales y es otro resplandor”, expresa la habitante al valorar el impacto de la obra en su calidad de vida.
La intervención abarca un tramo aproximado de 80 metros de longitud, donde se plasmaron murales en mil metros cuadrados con temática marina, mostrando imágenes de peces, ballenas y sirenas pintadas predominantemente en tonos azules.
Víctor Mendoza, responsable de mantenimiento y arte urbano del municipio, precisa que cerca de 40 personas colaboraron en la pinta. La intención principal es dignificar los espacios públicos para que las familias transiten con certeza y se adueñen del entorno.
La alcaldesa de la demarcación, Azucena Cisneros Coss, recorrió la zona junto a los pobladores para supervisar la entrega. La presidenta municipal resalta que estas acciones atienden carencias prioritarias en la región de San Andrés de la Cañada.
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JVR