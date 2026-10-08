Seguridad

Ecatepec estrena Sendero Seguro con murales en Los Bordos

El gobierno de Ecatepec entrega un Sendero Seguro en la colonia Los Bordos para frenar asaltos nocturnos; la obra beneficia a familias de la Sierra de Guadalupe con iluminación pública y murales comunitarios

La supervisión de las obras de iluminación y la entrega del corredor con vecinos fueron encabezadas por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.
La supervisión de las obras de iluminación y la entrega del corredor con vecinos fueron encabezadas por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss. Foto: Especial.
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La Razón Online

Una vialidad oscura y propensa a los asaltos en la colonia Los Bordos, ubicada en las laderas de la Sierra de Guadalupe, se convierte en un corredor iluminado y recuperado para la comunidad de Ecatepec, Estado de México.

El proyecto de infraestructura social transformó la calle Encino mediante la instalación de alumbrado público y la aplicación de arte urbano comunitario. Esta intervención busca devolver la tranquilidad a los vecinos que caminan diariamente hacia sus centros laborales desde las primeras horas del día.

Durante años, el tránsito por esta zona representó un peligro constante debido a la falta de luminarias operativas. La penumbra constante facilitaba los robos y obligaba a las familias a resguardarse temprano en sus hogares por temor a la inseguridad.

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Areli Esmeralda García Villa, vecina afectada de la calle Encino, relata que la falta de luz condicionaba la rutina de los habitantes. Explica que la nueva iluminación brinda protección a las personas que caminan de madrugada para ir a trabajar.

“Es una diferencia en nuestras casas y en nuestra colonia. Tan solo sales y es otro resplandor”, expresa la habitante al valorar el impacto de la obra en su calidad de vida.

La transformación del entorno y la eliminación de la penumbra en el tramo rehabilitado corresponden a la calle Encino.
La transformación del entorno y la eliminación de la penumbra en el tramo rehabilitado corresponden a la calle Encino. ı Foto: Especial.

La intervención abarca un tramo aproximado de 80 metros de longitud, donde se plasmaron murales en mil metros cuadrados con temática marina, mostrando imágenes de peces, ballenas y sirenas pintadas predominantemente en tonos azules.

Víctor Mendoza, responsable de mantenimiento y arte urbano del municipio, precisa que cerca de 40 personas colaboraron en la pinta. La intención principal es dignificar los espacios públicos para que las familias transiten con certeza y se adueñen del entorno.

La alcaldesa de la demarcación, Azucena Cisneros Coss, recorrió la zona junto a los pobladores para supervisar la entrega. La presidenta municipal resalta que estas acciones atienden carencias prioritarias en la región de San Andrés de la Cañada.

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JVR

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