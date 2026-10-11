Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez entregan Sendero Seguro en Ecatepec

Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum encabezan la entrega del Sendero Seguro Pichardo Pagaza en Ecatepec.

La Gobernadora Delfina Gómez Álvarez y la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregaron el Sendero Seguro Pichardo Pagaza, una obra del Plan Integral de la Zona Oriente que recupera espacio público y mejora la iluminación y las condiciones de tránsito peatonal para las familias de la colonia Petroquímica 2 Federación.

La intervención abarcó 1.6 kilómetros de camellón, donde se instalaron mil 220 luminarias y se sembraron 6 mil 270 plantas ornamentales y 455 árboles. Con estas acciones, la población cuenta con un entorno rehabilitado para sus traslados cotidianos.

La intervención de 1.6 kilómetros de camellón incluyó la instalación de mil 220 luminarias y la siembra de más de 6 mil plantas. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

Durante la entrega, la Gobernadora Delfina Gómez destacó que esta obra refleja el trabajo coordinado entre los gobiernos federal, estatal y municipal para transformar las condiciones de vida en el oriente del Estado de México.

“Trabajando en equipo y en coordinación se pueden hacer grandes cosas”, expresó la Mandataria mexiquense.

Señaló que el Plan Integral de la Zona Oriente atiende necesidades en movilidad, seguridad, educación, agua y salud. Asimismo, agradeció el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum para recuperar este espacio y reconoció la participación del Gobierno municipal.

Por su parte, la Presidenta informó que, como parte del Plan Oriente, en Ecatepec se han recuperado 56 pozos de agua que se encontraban inoperativos. También anunció que en noviembre comenzará un programa de repavimentación y bacheo en la zona, y que para 2027 se contemplan trabajos de reparación de la red de agua potable.

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez reafirman el compromiso de infraestructura para el oriente mexiquense. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

La Presidenta Municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, explicó que durante la rehabilitación del sendero se retiraron tomas clandestinas e invasiones relacionadas con la extracción ilegal de agua. Además, agradeció la entrega de dos trenes de pavimentación y las intervenciones en otros camellones del municipio.

El programa de Senderos Seguros está articulado con la estrategia “Camina Libre, Camina Segura” y forma parte de las acciones de “2026, Año de las Obras en el EdoMéx”.

Trabajos del Plan Oriente transforman espacios públicos para garantizar traslados seguros de las familias en Ecatepec. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

Al evento asistieron también Tania Carro Toledo, Subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, y Miguel Ángel Flores Álvarez, encargado del programa Senderos Seguros.

am