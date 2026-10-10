Claudia Sheinbaum inaugura el sendero seguro ‘Pichardo Pagaza’ en Ecatepec

Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró un sendero seguros en Ecatepec, Estado de México, el 10 de octubre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado el Sendero Seguro “Pichardo Pagaza”, en el municipio de Ecatepec, como parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Con 1.6 kilómetros de longitud, el sendero cuenta con mil 220 lámparas; además, en coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal, se intervinieron más de mil 300 metros cuadrados de murales, se sembraron 6 mil 270 plantas ornamentales y 455 árboles.

“Estamos mejorando el transporte público y apoyando al oriente del Estado de México, porque estuvo muchos años abandonado, esa es la verdad. Estuvo muchos años abandonado y, poco a poco, hay que ir recuperando. Pero lo más importante es que es de la mano del pueblo de Ecatepec. ¡Nada se hace sin el pueblo! ¡Con el pueblo todo, sin el pueblo nada!” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



Sheinbaum Pardo recordó que como parte del plan se entregaron equipos de repavimentación a 10 municipios mexiquenses, entre ellos Ecatepec, para atender los baches.

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A lo anterior, se suma la puesta en operación de 56 pozos, se repararán las redes de agua potable y drenaje para atender fugas y garantizar el derecho al agua potable de las y los habitantes del municipio.

Además, la Presidenta informó que realizó desde el pasado 9 de octubre una gira por Hidalgo y el Estado de México para supervisar los Centros de Salud y Hospitales del IMSS Bienestar; por ello, se comprometió a regresar en enero de 2027 para revisar que se atendieron las solicitudes de las y los profesionales de la salud.

“Estamos automatizando todo para que no tarden tanto tiempo los médicos en escribir en los expedientes médicos; les estamos poniendo internet para que sea más fácil; vamos a adquirir más ambulancias. En fin, una mejora integral de todo el sistema de salud del IMSS Bienestar, también del IMSS y del ISSSTE, pero en este momento estamos dedicados al IMSS Bienestar” Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México



Presidenta Claudia Sheinbaum inauguró un sendero seguros en Ecatepec, Estado de México, el 10 de octubre de 2026. ı Foto: Presidencia

La subsecretaria de Comunicaciones y Transportes, Tania Carro Toledo, detalló que este Sendero Seguro forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México que beneficia a 10 municipios de la entidad: Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, La Paz, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, señaló que trabajando en equipo y en coordinación se pueden lograr grandes cosas como es el caso de este Sendero Seguro, así como otras acciones en salud, educación, movilidad y agua en toda la entidad.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, puntualizó que con la creación de este Sendero Seguro, además se repavimentar la zona, se puso en marcha una planta potabilizadora de agua. Asimismo, se atendieron problemáticas de invasión y ‘huachicoleo’ de agua. Por ello, agradeció a la Presidenta por los trabajos realizados y refrendó su compromiso para continuar trabajando en beneficio de Ecatepec.

Así luce el sendero seguros en Ecatepec, Estado de México, el 10 de octubre de 2026. ı Foto: Presidencia

cehr