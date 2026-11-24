La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para fortalecer las medidas de protección y reparación integral del daño a las víctimas de violencia feminicida, con especial atención a las hijas, hijos y familiares de mujeres asesinadas, quienes también enfrentan riesgos, amenazas y afectaciones derivadas de estos crímenes.

El dictamen, aprobado por la instancia legislativa que preside la diputada de Morena, Anais Miriam Burgos Hernández, adiciona una fracción IV al artículo 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, para incorporar medidas u órdenes de protección dirigidas a las víctimas y sus familiares.

La modificación establece que el Estado deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal, familiar y comunitaria, así como el bienestar físico, psicológico y emocional, la dignidad y la privacidad de quienes resulten afectados por la violencia feminicida.

🔴 Iluminación de naranja con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, del 24 de noviembre de 2026. https://t.co/22cy72LAL4 — Senado de México (@senadomexicano) November 25, 2026

Al explicar el alcance de la propuesta, Burgos Hernández señaló que el objetivo es ampliar la protección más allá de la reparación económica o las sanciones penales, al reconocer que los efectos de un feminicidio trascienden a la víctima directa y alcanzan a su entorno familiar y social.

En los considerandos del dictamen se advierte que el feminicidio no agota sus consecuencias con la privación de la vida de una mujer, sino que desencadena afectaciones personales, familiares y sociales que colocan en situación de vulnerabilidad a niñas y niños en orfandad, personas dependientes y redes de apoyo.

Además, reconoce que quienes denuncian, testifican o exigen justicia ante los tribunales pueden enfrentar represalias, amenazas, desplazamientos forzados y desgaste psicoemocional durante los procesos penales.

La diputada morenista Clara Cárdenas Galván sostuvo que las órdenes de protección pueden convertirse en herramientas para salvar vidas, pues su emisión oportuna puede marcar la diferencia para evitar que una mujer sea víctima de nuevas agresiones.

Por su parte, la legisladora Claudia García Hernández señaló que las consecuencias de la violencia feminicida no terminan con el asesinato, sino que se extienden a las hijas e hijos que quedan en orfandad y a sus familiares, quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad y requieren protección institucional.

La reforma plantea que la reparación integral del daño debe tener una perspectiva de justicia correctiva y transformadora, capaz de atender los contextos de riesgo que enfrentan las víctimas indirectas y evitar que continúen expuestas a nuevas formas de violencia.

¿Qué otros cambios aprobó la Comisión de Igualdad de Género?

En la misma reunión, la Comisión aprobó otra minuta que reforma los artículos 14, 15, 16 y 17 de la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, con el propósito de incorporar los enfoques de interseccionalidad, interculturalidad, perspectiva de género y derechos humanos en las políticas públicas de los tres órdenes de gobierno.

Burgos Hernández explicó que la propuesta busca reconocer las distintas condiciones de desigualdad que enfrentan las mujeres, particularmente las indígenas, afromexicanas y habitantes de comunidades rurales, así como promover su inclusión, participación, reconocimiento y liderazgo en los ámbitos social, político y económico.

Entre los objetivos de la reforma se encuentra fomentar la igualdad en los espacios familiar, de cuidados, económico, político, de salud, laboral, comunitario, rural y cultural.

También contempla impulsar la participación y el reconocimiento de las mujeres en la vida deportiva y en las distintas áreas estratégicas para el desarrollo nacional, además de promover una vida libre de violencia y discriminación.

¿Qué actividades realizará la Cámara de Diputados por el 25N?

En asuntos generales, la presidenta de la Comisión anunció que este 25 de noviembre se realizará un conversatorio por los 20 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, con la participación de la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos.

El encuentro está programado para las 12:00 horas en el auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados.

Asimismo, informó que a las 18:30 horas se iluminará el frontispicio del recinto legislativo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y como parte de los 16 días de activismo contra las violencias de género.

Finalmente, dio a conocer que fue enviada la invitación para la segunda reunión de seguimiento del Acuerdo de Xicoténcatl, prevista para el 30 de noviembre, a las 16:00 horas, en la antigua sede de la Cámara de Senadores.

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MSL