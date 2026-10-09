Refuerzan obras para el desarrollo de Ecatepec

Habitantes de calle Tercera Cerrada de Rubén Darío, colonia Benito Juárez Cuarta Sección, localizada en la Sierra de Guadalupe, esperaron 28 años para ver su calle pavimentada, logro que fue posible gracias al programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano, impulsado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss.

“Sé que lo que hicieron en esta calle, que quedó maravillosa, es el resultado de un esfuerzo impresionante, que estaba deshecha y, otra vez, puras mujeres”, afirmó Cisneros Coss al inaugurar la vialidad.

Añadió: “Es muy importante el trabajo que estamos haciendo Mano a Mano. El gobierno y el pueblo son los que están sacando adelante a todas estas comunidades”.

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La presidenta municipal de Ecatepec destacó la participación de las mujeres para lograr la pavimentación de la calle, quienes crearon un Comité de Obra integrado por Adelina Santiago Vázquez, Guadalupe Vega, Estefanía Muñoz e Imelda Cruz Hernández, con respaldo del Consejo de Participación Ciudadana y la Delegación de la comunidad.

Reiteró: “Hoy cerramos fila las mujeres, que estamos levantando este municipio, pero a los hombres los queremos a nuestro lado, mano a mano, echándole”.

La vialidad beneficiada con infraestructura peatonal y banquetas corresponde a la Tercera Cerrada de Rubén Darío. ı Foto: Especial.

Vecinos relataron que su comunidad, localizada en la zona de Tulpetlac, tiene 28 años y la calle Tercera Cerrada de Rubén Darío nunca fue pavimentada, por lo que estaba en malas condiciones, a pesar de que hicieron múltiples peticiones a anteriores gobiernos municipales.

“Aquí tenemos 28 años viviendo y hasta ahora nos apoyaron con la pavimentación de nuestra calle. Prácticamente administraciones que nunca nos apoyaron, se estuvo metiendo siempre, se estuvo pidiendo el apoyo, se metían peticiones y pues no, siempre nos daban negativas”, dijo Carmen Sánchez Ramírez, vecina del lugar.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, detalló que la calle, de 122.5 metros lineales y que requirió 882 metros cuadrados de concreto hidráulico, fue realizada con el programa Cimientos de Esperanza Mano a Mano, donde el gobierno municipal aportó los materiales y los colonos la mano de obra.

Agregó que también fueron construidas guarniciones y banquetas, lo que permitió dejar espacios para árboles y plantas.

Cisneros Coss expresó: “aquí las vecinas (dijeron que) esta va a ser la calle de los limones, porque puros árboles de limón pusieron, de guayabas, níspero. ¿Y qué creen?, no hay una sola casa sin árboles. ¿Y saben quién hizo este pavimento tan hermoso, estaba deshecha? Mujeres, puras mujeres”.

La alcaldesa de Ecatepec también rescató a “Guantes”, un perro comunitario de cinco años de edad, el cual fue entregado durante el evento por vecinos de la colonia La Virgen, quienes relataron que el animal no tiene dueño y algunas personas lo golpean, por lo que pidieron que sea dado en adopción.

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JVR