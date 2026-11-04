Gobernador Ricardo Gallardo consolida inversión histórica de casi 10 mmdd en San Luis Potosí

San Luis Potosí se consolida como una de las principales potencias industriales y destinos estratégicos para la inversión en México, al acumular cerca de 10 mil millones de dólares en inversión privada concertada durante la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, resultado que refleja la confianza de los capitales nacionales e internacionales y el crecimiento económico que vive la entidad.

Ricardo Gallardo Cardona destacó que esta transformación económica ha permitido posicionar a San Luis Potosí en el sexto lugar nacional en captación de Inversión Extranjera Directa (IED), gracias a una estrategia que combina certidumbre empresarial, infraestructura, conectividad y condiciones competitivas para la instalación y expansión de industrias, con mayores oportunidades de empleo y desarrollo para las familias potosinas.

Como muestra del interés internacional, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), encabezada por Mario García Valdez, presentó estos resultados y las ventajas competitivas del Estado ante representantes de más de 20 empresas japonesas, durante el Seminario de la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México (CJCIM), donde se expusieron las oportunidades para ampliar inversiones y consolidar nuevos proyectos productivos.

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El Gobernador Ricardo Gallardo Cardona resaltó que el crecimiento industrial también debe traducirse en beneficios para las empresas potosinas, mediante su incorporación a las cadenas globales de proveeduría, particularmente de las micro, pequeñas y medianas empresas, para generar más oportunidades comerciales, empleos y dinamismo económico en las cuatro regiones.

Finalmente, destacó que la histórica relación comercial con Japón, construida a lo largo de más de seis décadas, representa una plataforma estratégica para atraer nuevos capitales y ampliar la presencia de San Luis Potosí en los mercados internacionales, consolidando una nueva etapa de desarrollo económico, competitividad y prosperidad para el Estado.

🏭 San Luis Potosí acumula cerca de 10 mil millones de dólares en inversión privada durante la administración de Ricardo Gallardo Cardona. La entidad fortalece su presencia industrial y atrae el interés de empresas internacionales, entre ellas más de 20 compañías japonesas.… pic.twitter.com/8fMIFcKpTI — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 4, 2026

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FGR