San Luis Potosí sin observaciones en auditorías federales de la Cuenta Pública 2025

El Contralor General del Estado, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, destacó los resultados favorables de la fiscalización federal a la Cuenta Pública 2025, en la que el 98.1 por ciento de los 156 resultados derivados de las auditorías practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) quedaron sin irregularidades o solventados, lo que refleja el trabajo de control, vigilancia y rendición de cuentas de la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El funcionario estatal señaló que estos resultados responden a una política de disciplina financiera, transparencia y uso eficiente del presupuesto público, que permite orientar los recursos hacia obras de infraestructura, modernización de caminos, servicios básicos, espacios públicos y programas de apoyo directo a las familias potosinas, con beneficios en las cuatro regiones del Estado.

“La instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona es clara: cada peso del presupuesto debe administrarse con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, para que los recursos públicos se traduzcan en obras, mejores servicios y apoyos que beneficien directamente a las familias potosinas. La disciplina financiera y la rendición de cuentas son fundamentales para que el desarrollo llegue a todos los municipios”, destacó Aguiñaga Muñiz.

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De acuerdo con la segunda entrega de informes de fiscalización, la ASF practicó nueve auditorías a la Cuenta Pública 2025, mediante las cuales revisó recursos por 29 mil 171.75 millones de pesos. De los 156 resultados obtenidos, 153 fueron reportados sin irregularidades o solventados, mientras que únicamente tres asuntos puntuales permanecen en proceso de aclaración documental y administrativa, sin que ello modifique el balance general favorable de la revisión.

Finalmente, el Contralor General del Estado reiteró que se mantiene el seguimiento a los requerimientos de los órganos fiscalizadores para atender los asuntos pendientes, garantizando que el ejercicio de los recursos públicos continúe bajo criterios de legalidad, eficiencia y transparencia, con prioridad en el desarrollo de infraestructura, el bienestar social y la atención directa a las familias de los 59 municipios de San Luis Potosí.

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FGR