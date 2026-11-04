Promovían marihuana en Facebook

Van 3 influencers a proceso penal

Vinculan a proceso a tres creadores de contenido en Sonora; deberán presentarse semanalmente y suspender la promoción de su marca

LOS CREADORES de contenido vinculados ayer a proceso penal.
LOS CREADORES de contenido vinculados ayer a proceso penal. Foto: Especial
Por:
Alan Gallegos

TRES CREADORES de contenido fueron vinculados a proceso penal por promover el consumo de marihuana a través de Facebook en Hermosillo, Sonora.

Se trata de Azlán “N”, alias El Azlán, de 20 años; Julián “N”, alias El Pelón Bajavión, de 29, y Eduardo Antonio “N”, alias El Doble Carne, de 22 años, quienes participaron en una grabación difundida públicamente en la citada red social el pasado 29 de agosto, promoviendo el consumo de marihuana y productos derivados del cannabis.

La Fiscalía General del Estado de Sonora (FGJES) informó que, durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso más de 15 datos de prueba para sustentar la imputación y solicitar la vinculación a proceso y, después de escuchar los argumentos de las partes, el juez de control resolvió vincular a proceso a los tres imputados.

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Como medidas cautelares, la autoridad judicial determinó la presentación semanal ante el juez, exhibición de una garantía económica individual, prohibición de salir del estado sin autorización y suspensión temporal de actividades encaminadas a promocionar la “marca”.

“La FGJES dará continuidad a las investigaciones relacionadas con la promoción pública de conductas presuntamente delictivas mediante plataformas digitales, con el propósito de proteger el desarrollo y la dignidad de las personas, particularmente de niñas, niños y adolescentes, y garantizar que las responsabilidades penales se determinen conforme a derecho”, refirió la fiscalía.

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