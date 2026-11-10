Fiscalía de Chihuahua niega que Maru Campos supiera de agentes de EU en operativo en El Pinal

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua desmintió que la gobernadora María Eugenia Campos autorizara la presencia de personas extranjeras en operativos.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) desmintió las versiones periodísticas que afirman que la gobernadora María Eugenia Campos sabía sobre la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en operativos de seguridad ejecutados en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

A través de una precisión oficial, la dependencia estatal aclaró que dentro de la carpeta de investigación iniciada tras las acciones policiales de abril de 2026 en el municipio de Morelos, no existe elemento alguno que involucre a la mandataria estatal.

El expediente judicial integra hasta la fecha 150 declaraciones rendidas por 86 personas, además de una serie de pruebas documentales, periciales y técnicas de investigación desahogadas conforme a los protocolos legales establecidos.

La fiscalía estatal enfatizó que las indagatorias acreditaron una situación opuesta a la difundida: la presencia de los agentes de la CIA le fue ocultada a la titular del Poder Ejecutivo, argumento sostenido por un juez de control al dictar la vinculación a proceso.

Afirmaciones provienen de un individuo que cuenta con una orden de aprehensión vigente

Respecto a los señalamientos replicados en medios de comunicación, la institución remarcó que provienen de un individuo que cuenta con una orden de aprehensión vigente ( Guillermo Zuany Portillo ), por lo que sus dichos no forman parte del proceso penal.

En ese sentido, el organismo procurador de justicia reiteró que no fijará posturas sobre versiones vertidas fuera del tribunal, limitando su actuación de manera estricta a los datos probatorios desahogados bajo el control del juez de la causa.

En cuanto a la adscripción e identidad de las personas extranjeras, identificadas en la carpeta únicamente como ciudadanos estadounidenses, la autoridad puntualizó que tampoco emitirá comentarios sobre documentos que no le hayan sido exhibidos de forma legal.

El caso se encuentra actualmente en su etapa de investigación complementaria, respetando el plazo fijado por el órgano jurisdiccional. La FGE confirmó que mantiene una colaboración abierta y transparente con la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta coordinación interinstitucional busca garantizar el debido proceso y la certeza jurídica respecto a los hechos ocurridos en la región de Morelos, reafirmando el compromiso de informar con veracidad sobre las actuaciones ministeriales en la entidad.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR