Cancelan traslado del ‘R2′ por estado de salud tras detención en Jalisco

Autoridades resguardan el hospital donde recibe atención médica Rafael “N”, alias El “R2”, el 8 de noviembre de 2026.

Rafael Álvarez Ayala, alias “R2″, permanecerá bajo resguardo en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde recibe atención médica tras resultar herido durante su detención, el pasado 8 de noviembre, en Zapopan, Jalisco.

Debido a su estado de salud, se espera que el presunto líder de “Los Rs”, una célula criminal vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), sea trasladado este miércoles a la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) y, posteriormente, al centro penitenciario de Puente Grande, de acuerdo con información de la Secretaría de Marina recogida por N+FORO.

#Jalisco



Es oficial: se cancela el traslado de El R2 debido a que su estado de salud no lo permitió.

*

En estos momentos, comienzan a salir del estacionamiento del Hospital Civil de #Guadalajara los vehículos que permanecían retenidos en el estacionamiento.



También se retiran… pic.twitter.com/QVAvfRi6Ll — elsamarthagtz (@elsamarthagtz) November 11, 2026

Desde el pasado 8 de noviembre, cuando “R2″ fue trasladado al nosocomio ubicado en la colonia El Retiro, Guadalajara, autoridades federales y estatales mantienen bajo vigilancia las inmediaciones del inmueble.

TE RECOMENDAMOS: Contra narcolaboratorio Fiscalía de Chihuahua niega que Maru Campos supiera de agentes de EU en operativo en El Pinal

En tanto, este 10 de noviembre, se registró una importante movilización de elementos y unidades blindadas de la Marina sobre la calle Tenerías, a la espera del traslado de Rafael Álvarez Ayala que fue finalmente cancelado.

‘R2′ fue detenido tras un enfrentamiento en Zapopan

“R2″ fue detenido en el restaurante Sabea, ubicado en la colonia Vallarta Norte, en el municipio de Zapopan, tras enfrentamiento con elementos de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante el intercambio de disparos, Rafael Álvarez Ayala y un marino resultaron heridos; además, otras 19 personas fueron detenidas.

Detenido Rafael Álvarez Ayala alias "R2", presunto líder delictivo vinculado al CJNG, el 8 de noviembre de 2026. ı Foto: Marina

De acuerdo con la Marina, el “R2″ estaría vinculado con el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de Velas, en pleno Centro Histórico del municipio de Uruapan, Michoacán.

Rafael Álvarez Ayala cuenta con una orden de aprehensión por homicidio calificado; además, la célula criminal está relacionada con delitos como homicidio, secuestro y extorsión a empresarios y productores de aguacate.

Asimismo, es requerido en Estados Unidos por cargos relacionados con tráfico de drogas y armas de fuego, precisó la DEA, que destacó “las acciones decisivas” de las autoridades mexicanas.

Al respecto, el director de la agencia estadounidense, Terrance Cole, resaltó la coordinación con las corporaciones mexicanas para “identificar, apuntar y desmantelar las organizaciones criminales” mediante el intercambio de inteligencia.

“Las organizaciones criminales operan a través de las fronteras. Así lo hacen también las alianzas decididas a desmantelarlas”, advirtió la DEA.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr