PAN exige investigar a Rocha Moya por presuntos nexos con el narco y contratos de Andy López Beltrán

El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que impulsará la creación de una Comisión Especial en la Cámara de Diputados para investigar los presuntos vínculos del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con el narcotráfico, así como los contratos otorgados a Amílcar Olán y Andy López Beltrán, en respuesta a la propuesta de Morena de crear una comisión para investigar el presunto fraude electoral de 2006.

La diputada federal panista Paulina Rubio reprochó que Morena impulse una comisión para revisar hechos de hace dos décadas, mientras, dijo, evita promover investigaciones sobre problemas actuales, como los campos de exterminio localizados en distintas partes del país, los presuntos vínculos de funcionarios con el crimen organizado y las irregularidades en el Instituto Nacional Electoral (INE).

La legisladora consideró que la iniciativa de Morena busca desviar la atención de los señalamientos de corrupción contra integrantes de la Cuarta Transformación y de las acusaciones relacionadas con la presidenta del organismo electoral, Guadalupe Taddei.

“No cabe duda de que son tan torpes para poder crear una cortina de humo y que dejemos de hablar o que intenten que dejemos de hablar de que Guadalupe Taddei es de Morena”, sostuvo.

Los vínculos de Andy López Beltrán con Amílcar Olán vuelven a poner sobre la mesa las redes de influencias y los negocios bajo sospecha que rodean al círculo más cercano de Morena.



México merece transparencia, no impunidad ni corrupción. pic.twitter.com/01xB8CjVd8 — Acción Nacional (@AccionNacional) November 9, 2026

PAN acusa a Morena de desviar la atención de señalamientos de corrupción

Por su parte, el diputado Ernesto Sánchez Rodríguez afirmó que la propuesta de Morena y de su dirigencia refleja la intención de cambiar la conversación pública para evitar que se aborden los señalamientos de corrupción y presuntos vínculos con el narcotráfico de políticos de ese partido.

En tanto, Jorge Triana Tena, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, advirtió que su partido responderá a la iniciativa morenista con otra propuesta de comisión investigadora.

“Por ejemplo, pues que se investiguen los nexos de Rocha Moya con el narcotráfico, que se investiguen los contratos de Amílcar Olán y de Andy López Beltrán. Si están a favor de la transparencia no tendrán inconveniente en que se aprueben también nuestras comisiones”, expresó.

PAN pide atender problemas actuales del país

A su vez, América Rangel Lorenzana, diputada local del PAN, acusó a Morena de privilegiar investigaciones sobre el pasado en lugar de atender los problemas actuales del país.

Señaló que el partido oficialista debería concentrarse en garantizar la autonomía de las instituciones, evitar la intromisión gubernamental en los procesos electorales y ofrecer certeza a los ciudadanos.

“No nos vamos a prestar a esta maniobra distractora, es tiempo de ponernos a trabajar por el México de hoy y no para caer en las fantasías de Morena por lo que piensan que sucedió hace 20 años”, manifestó.

La legisladora también cuestionó al gobierno federal por la crisis de medicamentos, la violencia, los señalamientos de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) y las reformas al Poder Judicial.

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MSL