PAN designa a Marcelo Torres delegado en Chihuahua rumbo a 2027

El Partido Acción Nacional (PAN) nombró al diputado federal Marcelo Torres como delegado en Chihuahua, cargo mediante el cual reforzará la organización del proceso interno de selección de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027.

La designación surgió durante una sesión de trabajo de la Comisión Permanente del blanquiazul en Hermosillo, Sonora, donde el dirigente nacional, Jorge Romero, instruyó a Santiago Taboada Cortina, responsable regional del partido en territorio chihuahuense, a formalizar la incorporación del legislador.

Con esta decisión, la dirigencia panista pretende fortalecer la conducción institucional de las contiendas internas y establecer condiciones de imparcialidad entre quienes busquen alguna postulación para los distintos cargos de elección popular.

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Publicación en redes sociales donde se anunció la designación. ı Foto: FB Soy.DanielaAlvarez

Confían en Marcelo Torres para garantizar transparencia en procesos internos

Santiago Taboada sostuvo que la participación de Torres contribuirá a establecer una competencia entre los aspirantes sin ventajas para alguno de ellos. “El nombramiento del diputado Torres, nos ayudará a reforzar y garantizar que la selección interna de candidatos, será conducida con imparcialidad”, afirmó.

El representante de Acción Nacional manifestó que la dirigencia busca ofrecer garantías a quienes participen en las definiciones partidistas.

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“Esperamos que haya una contienda interna competitiva y nos permitirá mostrarle a la sociedad chihuahuense que no habrá trajes a la medida para nadie”, expresó.

Además de la renovación de los poderes estatales y municipales, Chihuahua participará en las elecciones federales para integrar la próxima legislatura de la Cámara de Diputados, como parte de los comicios concurrentes previstos para junio de 2027.

Estos cargos se elegirán en Chihuahua en 2027

El nombramiento ocurre después del inicio del proceso electoral local, que comenzó formalmente el pasado 1 de octubre.

De acuerdo con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEE), el próximo 6 de junio la ciudadanía acudirá a las urnas para elegir a la persona titular del Poder Ejecutivo estatal, 33 integrantes del Congreso, 67 presidencias municipales, igual número de sindicaturas y 678 regidurías.

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Según el calendario del Instituto Nacional Electoral (INE), las precampañas para la gubernatura comenzarán el 2 de diciembre de 2026, mientras que las correspondientes a diputaciones y ayuntamientos arrancarán el día 19 del mismo mes. Los tres periodos concluirán el 10 de enero de 2027.

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