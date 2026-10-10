Marco Bonilla rinde protesta como coordinador del PAN en Chihuahua, el 10 de octubre de 2026.

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, tomó protesta este sábado a Marco Antonio Bonilla Mendoza como Coordinador Estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Chihuahua, que lo perfila como candidato a la gubernatura de la entidad en las elecciones de 2027.

Ante decenas de militantes reunidos en el Centro Histórico de Ciudad Juárez, el expresidente municipal de Chihuahua refrendó su respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y se comprometió a “cuidar lo que juntos hemos construido en Chihuahua”.

“Chihuahua no se rinde, Chihuahua no se entrega”, afirmó, “Chihuahua se defiende como se defiende lo sagrado, con valentía y con coraje. No lo duden, vamos a ganar”, sostuvo.

Bonilla Mendoza explicó que eligió Ciudad Juárez como sede por su peso económico, histórico y social, y por el papel de los juarenses en las luchas democráticas de 1983 y 1986.

“Juárez no es la orilla de Chihuahua. ¡Juárez es el corazón que lo mueve y la puerta por donde México sale al mundo! ”, expresó.

Marco Bonilla rinde protesta como coordinador del PAN en Chihuahua, el 10 de octubre de 2026. ı Foto: Cortesía

Señaló que los juarenses reclaman infraestructura, servicios y condiciones de seguridad acordes con la importancia de la frontera.

“A Juárez hay que darle lo que le corresponde. No como un favor. Como un acto de justicia”, afirmó.

Durante sus recorridos por las regiones del estado, las familias le han expresado sus preocupaciones en seguridad, salud, educación, empleo, infraestructura, transporte y agua. Una de las más reiteradas es el temor a que la delincuencia organizada afecte la tranquilidad de sus comunidades.

“A los delincuentes no se les abraza, a los delincuentes se les enfrenta con toda la fuerza de la ley”, expresó.

En materia de salud, refirió las dificultades para conseguir medicamentos, acceder a consultas y recibir atención médica, sobre todo en las comunidades más alejadas.

Marco Bonilla recordó a los Bárbaros del Norte y la participación de Chihuahua en las luchas democráticas de los años ochenta, y llamó a la unidad entre las regiones del estado.

“Chihuahua no necesita más pleitos. Necesita soluciones”, señaló.

Por separado, Tras entregar la constancia a Marco Bonilla como Coordinador de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Jorge Romero aseguró que “en Chihuahua los guindas jamás van a pasar”.

“Hoy vamos a nombrar a un hombre que ha sido un gran servidor público, un gran ser humano, un gran padre, es un gran esposo, un gran chihuahuense que en sus manos hoy formalmente el Partido Acción Nacional le deposita toda la confianza para coordinar el esfuerzo de miles y miles de personas que le decimos a este gobierno guinda: ‘traidor, estafador’, que aquí en Chihuahua jamás van a pasar. Ese hombre es Marco Bonilla”, expresó.

La presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez Hernández, afirmó que desde la frontera inicia el camino del triunfo rumbo a 2027. Llamó a los juarenses a resistir frente a la corrupción y la violencia que amenazan a las familias, y advirtió que Ciudad Juárez no será moneda de cambio. Se refirió a Marco Bonilla como un hombre que ya demostró que sabe gobernar, dar resultados y responder al dolor de la gente.

“Esta tierra no tiene dueño: ni la corrupción, ni la muerte, ni la trampa, y mucho menos La Barredora son dueños de esta tierra y de su gente. ¡Aquí no nos rendimos, no nos rajamos, no nos arrodillamos y jamás nos damos por vencidos!”, finalizó.

A Marco Bonilla también lo acompañaron la gobernadora Maru Campos y la presidenta estatal del PAN, Daniela Álvarez.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Raz ó n.

cehr