Presume líder del PAN ventaja ¡de Morena!.. y lo funan Montiel, Citlalli…

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quiso presumir las preferencias electorales rumbo a la gubernatura de Chihuahua, pero la encuesta que él mismo difundió terminó dándole argumentos a sus adversarios de Morena para cargarle pila en redes sociales.

Romero compartió en X una medición en la que aseguró que en Chihuahua continuarán los gobiernos emanados de Acción Nacional. Sin embargo, los números que acompañaron su publicación colocan a Morena por encima del PAN en las preferencias electorales.

“En Chihuahua seguirán los gobiernos honestos, decentes y aliados con LA GENTE, no con el Crimen Organizado. Que así sea!!!”, escribió el panista junto con la encuesta.

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El detalle que aprovecharon sus adversarios es que la medición registra a Morena con 39.4 por ciento de las preferencias, mientras que el PAN aparece con 37 por ciento, una diferencia de 2.4 puntos porcentuales. El PRI registra 8.4 por ciento, Movimiento Ciudadano 3.1 por ciento y las candidaturas independientes 2.8 por ciento.

En Chihuahua seguirán los gobiernos honestos, decentes y aliados con LA GENTE, no con el Crimen Organizado. Que así sea!!! #PatriaFamiliayLibertad 👊🏼👊🏼👊🏼🙌🏼 pic.twitter.com/BPWafJ03IK — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 8, 2026

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández cargan pila contra Jorge Romero

La primera en reaccionar fue Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, quien tomó los propios números publicados por Romero para ironizar sobre su mensaje.

“Qué bueno que hasta el dirigente nacional de @AccionNacional, @JorgeRoHe, reconozca que @PartidoMorenaMx encabeza las preferencias electorales en #Chihuahua”, escribió Montiel.

La morenista añadió que aparentemente Romero no revisó con detalle los resultados de la encuesta que compartió y remató con un “¡Gracias por compartirla!”, además de señalar que en 2027 la transformación llegará a Chihuahua.

Qué bueno que hasta el dirigente nacional de @AccionNacional, @JorgeRoHe, reconozca que @PartidoMorenaMx encabeza las preferencias electorales en #Chihuahua. 😉



Aunque parece que no revisó bien los números, la encuesta que él mismo comparte coloca a nuestro Movimiento por encima… https://t.co/D9UimyHiea — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) October 8, 2026

Pero Ariadna no fue la única que aprovechó la publicación. Citlalli Hernández también se lanzó contra el dirigente panista y llevó la burla un paso más allá.

“Lo que el subconsciente de @JorgeRoHe quiso tuitear fue: ‘Me rindo’”, escribió la morenista, quien acompañó su mensaje con una imagen del Duende Verde con las manos levantadas, en referencia a una supuesta rendición.

Lo que el subconsciente de @JorgeRoHe quiso tuitear fue: “Me rindo”.



Incluso sus propias encuestas ponen a @PartidoMorenaMx como ganador en Chihuahua.



Gracias por participar, Jorge. pic.twitter.com/PVttS5aNxR — Citlalli Hernández Mora (@CitlaHM) October 8, 2026

La publicación de Romero también generó otras reacciones en redes sociales, donde usuarios y simpatizantes de Morena retomaron el hecho de que el propio líder del PAN difundiera una encuesta en la que su partido aparece por debajo de Morena.

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MSL