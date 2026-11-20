Rafael Caro Quintero podría declararse culpable en Estados Unidos y evitar el juicio que enfrenta por delitos relacionados con el narcotráfico y la delincuencia organizada. Durante una audiencia realizada este viernes 20 de noviembre en Nueva York, fiscales estadounidenses informaron que las negociaciones con la defensa avanzan y que es inminente la presentación de una propuesta de acuerdo.

El narcotraficante mexicano, conocido como el “Narco de narcos”, compareció ante el juez federal Frederic Block, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn, donde ambas partes confirmaron que mantienen conversaciones para alcanzar una resolución que evite llevar el caso ante un jurado.

Sin embargo, hasta el momento no existe un acuerdo formal ni se han revelado las condiciones que podría aceptar Caro Quintero para cambiar su declaración de inocencia por una de culpabilidad.

🔴Rafael Caro Quintero estaría cerca de declararse culpable en Estados Unidos



El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero podría alcanzar un acuerdo con la Fiscalía estadounidense para declararse culpable, de acuerdo con lo que se desprende de la audiencia celebrada este… pic.twitter.com/6BgVNOR1c0 — Azucena Uresti (@azucenau) November 20, 2026

¿Cuándo se conocerá si Caro Quintero alcanza un acuerdo?

Durante la audiencia, el juez Frederic Block estableció el próximo 30 de noviembre como fecha límite para que la Fiscalía y la defensa informen sobre el estado de las negociaciones y las posibilidades de que el proceso llegue a juicio.

El fiscal adjunto Andrew Wang señaló que las conversaciones registran avances sustanciales y que la propuesta para el acusado sería presentada próximamente. Por su parte, el abogado defensor Mark DeMarco indicó que necesita conocer los términos de la oferta para poder analizarla con su cliente.

De acuerdo con los reportes de la audiencia, el juez señaló que aceptaría una declaración de culpabilidad en caso de que ambas partes lleguen a un acuerdo.

La siguiente comparecencia presencial quedó programada para el 14 de enero de 2027. Mientras tanto, continúa vigente el calendario para la selección del jurado, prevista para el 8 de marzo de ese mismo año, en caso de que las negociaciones no prosperen.

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MSL