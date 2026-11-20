Citlalli Hernández Mora de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena acusó que detrás de los hechos violentos registrados durante la comparecencia de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en el Congreso de la Ciudad de México, pudo existir una operación política para desviar la atención de los cuestionamientos sobre su administración y el ejercicio del gasto público.

En una publicación en redes sociales, la dirigente morenista sostuvo que condenar las agresiones no significa dejar de exigir explicaciones ni renunciar a señalar la falta de rendición de cuentas. También cuestionó la difusión de un supuesto chat que calificó como falso y presuntamente elaborado con inteligencia artificial para vincular a Morena con las agresiones.

“Es difícil no pensar que detrás de los hechos ocurridos hoy en el Congreso de la Ciudad de México hubo una operación política y una serie de montajes”, escribió.

⚠️ ¡Cuauhtémoc merece respuestas!



El @GPMorenaCdMex de Morena denunció presuntos actos de extorsión contra comerciantes y cuestionó que Alessandra Rojo de la Vega abandonara su comparecencia ante el Congreso capitalino.



¡La ciudadanía merece transparencia, justicia y rendición… pic.twitter.com/0pbqeB8NOL — Morena CDMX (@MorenaCiudadMex) November 20, 2026

Hernández Mora preguntó a quién beneficia el espectáculo político en lugar de informar sobre el ejercicio de gobierno y el gasto público, y reprochó que la alcaldesa se colocara en una posición de víctima en vez de responder a los cuestionamientos del Poder Legislativo.

La postura de la dirigente nacional se produjo después de que Rojo de la Vega abandonara su comparecencia ante el Congreso capitalino.

Tras su salida, legisladores de Morena ofrecieron una conferencia de prensa en la que presentaron un audio entregado, según dijeron, por comerciantes de la demarcación, en el que presuntamente un trabajador de Vía Pública y Mercados solicita hasta 100 mil pesos para permitirles continuar con su actividad comercial.

En la grabación se escucha a Javier Gómez, conocido como “El Jave”, negociar con dos mujeres comerciantes la regularización de los permisos de un puesto que, de acuerdo con el relato de las afectadas, era operado por su padre desde hacía más de 25 años.

Durante la conversación, las mujeres explican que no cuentan con los 100 mil pesos solicitados y ofrecen distintas cantidades, primero 50 mil, después 20 mil y finalmente 10 mil pesos. El trabajador rechaza las propuestas y sostiene que el trámite requiere dinero y firmas de otras áreas de la alcaldía.

Cuando las comerciantes plantean acudir directamente con la alcaldesa, el hombre responde: “Ya lo sabe ella. Todo, todo eso lo sabe ella”.

La diputada Cecilia Vadillo Obregón afirmó que el audio evidencia presuntas prácticas de extorsión contra comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc y sostuvo que el caso sería un ejemplo de un esquema más amplio. Morena informó que la grabación completa fue puesta a disposición de los medios de comunicación para su consulta.

Tensión en el Congreso de la Ciudad de México!!



La comparecencia de Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, ante el Congreso capitalino terminó marcada por enfrentamientos dentro y fuera del recinto.



Así se suspendió la comparecencia de la alcaldesa, entre gritos… pic.twitter.com/5nadUXQb6T — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 20, 2026

El vocero de la bancada, Ángel Tamariz Sánchez, acusó que Rojo de la Vega interrumpió su comparecencia para evitar responder a los señalamientos. “Alessandra reventó su propia comparecencia para no rendirle cuentas a la Ciudad de México”, afirmó.

Por su parte, la coordinadora de Morena en el Congreso local, Xóchitl Bravo Espinosa, informó que solicitó a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública que cite nuevamente a la alcaldesa, al considerar que los habitantes de la demarcación tienen derecho a conocer cómo se ejercen los recursos públicos.

“Las personas de Cuauhtémoc no se pueden quedar con la deuda del derecho que tienen, que es que se les rinda cuentas”, sostuvo.

En paralelo, Bravo condenó las agresiones registradas en el recinto legislativo contra las diputadas Diana Sánchez Barrios y Rebeca Peralta, así como contra la hija de esta última.

La confrontación política se da en medio de dos exigencias: esclarecer las agresiones ocurridas durante la comparecencia y responder a las denuncias de presuntas extorsiones a comerciantes. Hasta el momento, los señalamientos contenidos en el audio y la afirmación de que la alcaldesa tenía conocimiento de los cobros requieren ser investigados y corroborados por las autoridades correspondientes.

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MSL