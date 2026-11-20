Un enfrentamiento entre Diana Sánchez Barrios y Alessandra Rojo de la Vega provocó la suspensión abrupta de la comparecencia en el Congreso de la Ciudad de México.

Un choque entre la diputada de Morena, Diana Sánchez Barrios, y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, provocó la suspensión de la comparecencia presupuestal para 2027 de la demarcación este viernes en el Congreso de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes, la sesión fue interrumpida luego de que Alessandra Rojo de la Vega abandonara el inmueble tras denunciar que Diana Sánchez Barrios ingresó acompañada de un grupo al que calificó como una “horda de delincuentes” con el propósito de sabotear la comparecencia y agredir a su equipo de trabajo.

Durante la jornada se registraron empujones, bloqueo de accesos, lanzamiento de objetos y confrontaciones tanto al interior como al exterior del recinto legislativo, lo que derivó en la interrupción del proceso de glosa presupuestal.

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Reportan al menos 15 lesionados

Según Alessandra Rojo de la Vega, simpatizantes vinculados a la diputada y colectivos de la comunidad trans generaron los actos de violencia, reportando un saldo preliminar de más de 15 personas lesionadas entre sus simpatizantes y colaboradores, además de asegurar que los accesos estaban rodeados y que no se garantizó la seguridad.

Por su parte, la diputada Diana Sánchez Barrios denunció que, previo a su ingreso al Congreso, fue rodeada, intimidada y agredida física y verbalmente con insultos transfóbicos por un grupo de golpeadores que atribuyó a la alcaldesa de Cuauhtémoc.

Sánchez Barrios, quien se levantó de la mesa durante los incidentes y mencionó que había lesionados, aseguró que se cerraron las puertas del recinto legislativo y anunció que emprenderá acciones legales, al tiempo que exigió una investigación para identificar a los responsables de las agresiones.

🚨 Encapuchados golpean a simpatizantes de @AlessandraRdlv afuera del @Congreso_CdMex



La diputada morenista Diana Sánchez Barrios aparece coordinando los grupos en contra de la alcaldesa de @AlcCuauhtemocMx pic.twitter.com/THZRMJ0H7S — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 20, 2026

Siguen acusaciones mutuas

En videos difundidos en redes sociales sobre los momentos de tensión, se observa a la diputada Diana Sánchez Barrios frente al acceso cerrado del Congreso de la Ciudad de México rodeada de simpatizantes y personas que documentan con teléfonos celulares mientras intercambian reclamos y consignas en medio de la aglomeración.

Hoy el Congreso de la Ciudad no pudo garantizar la seguridad de las vecinas, vecinos y servidores públicos que nos acompañaron.



Al menos diez personas resultaron lesionadas por golpeadores que acompañaban a la diputada@DianaSanchezBar



🧵👇👇👇 pic.twitter.com/o9zpisagSZ — Operación Verdad (@OPVerdadmx) November 20, 2026

En el exterior de Donceles se registraron jaloneos e intercambio de objetos y agua entre simpatizantes de ambos bandos, situación que obligó a la intervención de elementos de la Policía Metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para contener los enfrentamientos.

Al término de los incidentes, ambas partes mantienen sus acusaciones mutuas y han anunciado acciones legales, mientras que el proceso de revisión presupuestal de la alcaldía Cuauhtémoc para 2027 quedó interrumpido.

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JVR