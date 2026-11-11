Clara Brugada envía Plan de Desarrollo 2025-2045 al Congreso de CDMX

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina confirmó la remisión del Plan General de Desarrollo 2025-2045 al Congreso de la CDMX.

La Ciudad de México (CDMX) contará con una hoja de ruta a 20 años encaminada a garantizar agua potable, drenaje, movilidad eléctrica y centros de cuidado infantil a menos de 15 minutos de casa, tras la aprobación del proyecto del Plan General de Desarrollo 2025-2045 (PGD).

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que el documento elaborado por la Junta de Gobierno del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva (IPDP) fue remitido al Congreso de la Ciudad de México (ALDF) para su análisis, discusión y eventual aprobación por el pleno legislativo.

Durante el anuncio en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la mandataria hizo un llamado explícito a las bancadas parlamentarias para debatir el proyecto sin tintes partidistas, señalando que los grandes retos urbanos rebasan la duración de una sola administración sexenal.

“Este plan no pertenece a un partido ni tiene dueño político, pertenece a la ciudad. No sacrifiquemos 20 años de futuro por las disputas políticas de la coyuntura”, subrayó Brugada al pedir apertura al poder legislativo local.

El documento incorporó las aportaciones de más de 646 mil capitalinos recabadas durante medio año de talleres, conversatorios y consultas. ı Foto: Especial.

El documento técnico integró aportaciones de más de 646 mil capitalinos recabadas durante medio año de talleres y conversatorios. Las propuestas ciudadanas permitieron ampliar las líneas estratégicas del plan en casi un 30 por ciento respecto al borrador original.

Asimismo, se realizó una consulta indígena libre e informada en la que participaron 84 pueblos, 44 barrios originarios, 75 comunidades indígenas y 12 organizaciones afrodescendientes, con la intención de reducir las brechas de desigualdad territorial entre el oriente y el poniente de la metrópoli.

Estrategia plantea el uso exclusivo de transporte público eléctrico

En materia ambiental y económica, la estrategia plantea avanzar hacia el uso exclusivo de transporte público eléctrico, implementar un esquema de economía circular para el aprovechamiento de residuos y priorizar el equipamiento urbano en colonias con rezago social.

Por su parte, la titular del órgano de planeación capitalino, Patricia Ramírez Kuri, destacó que el presupuesto público de las siguientes dos décadas deberá sujetarse obligatoriamente a los ejes definidos en este instrumento de planeación, asegurando su continuidad.

El proyecto da cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México y servirá como base para formular el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT), además de los planes específicos de desarrollo para cada alcaldía y colonia.

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JVR