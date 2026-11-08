Janecarlo Lozano reúne a Clara Brugada y liderazgos de Morena en Informe

Con una convocatoria de más de 100 mil personas sobre la Calzada de Guadalupe, el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso, mostró la fuerza política del movimiento en el norte de la Ciudad de México y convirtió su Segundo Informe de Gobierno en una demostración de respaldo ciudadano y unidad con las principales figuras de Morena.

Acompañado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina; Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Elecciones de Morena, y Paulo Emilio García, dirigente de Morena en la capital, el edil reunió a alcaldes, legisladores locales y federales, así como representantes de los poderes e instituciones de la Ciudad de México.

La presencia de los liderazgos nacionales y capitalinos del movimiento dio una dimensión política al encuentro, en el que Gustavo A. Madero refrendó su posición como uno de los principales bastiones de la transformación en la capital.

Durante su mensaje, Janecarlo Lozano Reynoso sostuvo que los resultados de su administración representan la continuidad del segundo piso de la Cuarta Transformación, en coordinación con el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gobierno capitalino encabezado por Brugada.

El alcalde Janecarlo Lozano Reynoso dedicó parte de su intervención a reconocer a la mandataria capitalina, a quien calificó como una mujer de lucha, principios y profundas convicciones, comprometida con las causas populares y con Gustavo A. Madero.

El informe estuvo marcado por resultados en materia de seguridad. Janecarlo Lozano Reynoso reportó una reducción de 28 por ciento en los delitos de alto impacto y de 75 por ciento en homicidios, además de destacar la puesta en marcha del primer Centro de Inteligencia de la demarcación.

La estrategia cuenta con 4 mil 500 cámaras de videovigilancia, mil 500 tótems de seguridad, 112 nuevas patrullas, la primera Policía Violeta de la alcaldía y Fuerza Centinela, un sistema de ocho drones para vigilar zonas estratégicas y transmitir imágenes en tiempo real.

En infraestructura urbana, destacó la construcción de más de 300 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza, así como cuatro EDENES, espacios destinados al deporte, la recreación y la convivencia familiar.

También informó sobre una inversión de 300 millones de pesos para el programa La Calle es Nuestra, enfocado en repavimentación y bacheo, además de la incorporación de 100 vehículos y maquinaria para fortalecer los servicios públicos.

Aspectos de la convocatoria registrada. ı Foto: Especial.

En materia social, resaltó el programa Mujeres con Raíz, que representa una inversión de 144 millones de pesos para beneficiar a 36 mil mujeres con apoyos económicos, así como la construcción del primer Centro de Cuidados y Bienestar para la Mujer, concebido para ofrecer atención médica, asesoría legal y servicios gratuitos.

A estos resultados se suma la distribución de 130 mil uniformes deportivos en 450 escuelas públicas mediante el programa Me Late Mi Uniforme, dirigido a respaldar la economía familiar y apoyar a estudiantes de la demarcación.

Entre los asistentes estuvieron los legisladores de la Cámara de Diputados Guillermo Rendón, Emiliano Álvarez, Mónica Fernández y José Benavides; los legisladores del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, Diana Barragán, Alberto Martínez Urincho y Yuriri Ayala; el presidente del Tribunal Superior de Justicia capitalino, Rafael Guerra Álvarez, y el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés.

También acudieron los alcaldes Carlos Orvañanos, de Cuajimalpa; Nancy Núñez, de Azcapotzalco, y Lourdes Paz, de Iztacalco.

Al cierre del encuentro, Clara Brugada llamó a mantener el trabajo coordinado con el alcalde y reconoció el compromiso de las comunidades maderenses.

“Querido Janecarlo, sigamos trabajando juntos y transformando estas grandes colonias y a estos habitantes esperanzados y luchadores para cambiar su situación, para cambiar la alcaldía y transformar la ciudad. ¡Que viva Gustavo A. Madero!”, expresó.

Con una Calzada de Guadalupe abarrotada, Janecarlo Lozano Reynoso cerró su segundo informe con un mensaje político: la transformación en el norte de la capital cuenta con organización territorial, respaldo ciudadano y una alianza con el Gobierno de la Ciudad de México para mantener el ritmo de los cambios en la demarcación.

Te puede interesar:

- Poder Judicial acuerda derogar despidos o sanciones por evaluación; levantan paro

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR