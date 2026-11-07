En CDMX

Detienen a 4 en alcaldía Venustiano Carranza y decomisan 3 mil dosis de posible cocaína

La SSC realizó el operativo en una unidad habitacional de la colonia Morelos, donde también decomisó ocho teléfonos celulares

Caen cuatro en Venustiano Carranza
Caen cuatro en Venustiano Carranza Foto: ssc
Por:
La Razón Online

Cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, por su probable participación en actividades relacionadas con una célula delictiva que opera en las zonas centro y norte de la Ciudad de México.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que durante el operativo fueron detenidos Pedro “N”, Jovita “N”, Jessica “N” y una adolescente.

Además, los uniformados aseguraron alrededor de 3 mil envoltorios de papel con posible cocaína, cerca de 15 kilogramos de aparente marihuana y ocho dispositivos móviles.

TE RECOMENDAMOS:
El alcalde Janecarlo Lozano Reynoso informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 28 por ciento en la alcaldía Gustavo A. Madero.
Segundo Informe de Gobierno

Janecarlo Lozano presume baja de delitos y anuncia 200 kilómetros más de senderos seguros en GAM

De acuerdo con el funcionario, las detenciones se realizaron como parte de los patrullajes preventivos desplegados en distintos puntos de la capital para inhibir delitos de alto impacto.

¿Cómo ocurrió la detención en la colonia Morelos?

Según la información sobre el operativo, los policías realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a un hombre que manipulaba una bolsa en calles de la colonia Morelos. Al notar la presencia de los uniformados, el sujeto intentó escapar hacia una unidad habitacional.

Los agentes le dieron seguimiento y, al ingresar a las áreas comunes del inmueble, encontraron a otras tres personas que presuntamente manipulaban envoltorios con sustancias similares a las drogas.

Tras realizar una revisión preventiva, los policías localizaron los envoltorios con posible cocaína, la marihuana y los teléfonos celulares, por lo que las cuatro personas fueron detenidas.

¿Qué se sabe de los detenidos?

La SSC señaló que las personas aseguradas probablemente forman parte de una célula delictiva generadora de violencia, con presencia en las zonas centro y norte de la capital.

Entre los detenidos se encuentra un hombre que, de acuerdo con los antecedentes difundidos por las autoridades, cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México durante 2025, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Brugada anuncia que las dos Utopías pendientes de inaugurar en 2026 estarán en la GAM.
Infraestructura social en CDMX

Brugada anuncia que las 2 Utopías pendientes de inaugurar en 2026 estarán en la GAM


Google Reviews