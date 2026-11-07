Detienen a 4 en alcaldía Venustiano Carranza y decomisan 3 mil dosis de posible cocaína

Cuatro personas, entre ellas una menor de edad, fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en calles de la colonia Morelos, alcaldía Venustiano Carranza, por su probable participación en actividades relacionadas con una célula delictiva que opera en las zonas centro y norte de la Ciudad de México.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que durante el operativo fueron detenidos Pedro “N”, Jovita “N”, Jessica “N” y una adolescente.

Además, los uniformados aseguraron alrededor de 3 mil envoltorios de papel con posible cocaína, cerca de 15 kilogramos de aparente marihuana y ocho dispositivos móviles.

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De acuerdo con el funcionario, las detenciones se realizaron como parte de los patrullajes preventivos desplegados en distintos puntos de la capital para inhibir delitos de alto impacto.

#Importante | Derivado de los patrullajes para inhibir delitos de alto impacto en las calles de la capital, policías de la @SSC_CDMX detuvieron en la alcaldía @A_VCarranza a Pedro "N", Jovita "N", Jessica "N" y a una menor de edad, probables integrantes de una célula delictiva… pic.twitter.com/txZClYTx0y — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 7, 2026

¿Cómo ocurrió la detención en la colonia Morelos?

Según la información sobre el operativo, los policías realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a un hombre que manipulaba una bolsa en calles de la colonia Morelos. Al notar la presencia de los uniformados, el sujeto intentó escapar hacia una unidad habitacional.

Los agentes le dieron seguimiento y, al ingresar a las áreas comunes del inmueble, encontraron a otras tres personas que presuntamente manipulaban envoltorios con sustancias similares a las drogas.

Tras realizar una revisión preventiva, los policías localizaron los envoltorios con posible cocaína, la marihuana y los teléfonos celulares, por lo que las cuatro personas fueron detenidas.

¿Qué se sabe de los detenidos?

La SSC señaló que las personas aseguradas probablemente forman parte de una célula delictiva generadora de violencia, con presencia en las zonas centro y norte de la capital.

Entre los detenidos se encuentra un hombre que, de acuerdo con los antecedentes difundidos por las autoridades, cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México durante 2025, por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

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MSL