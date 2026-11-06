En Iztacalco SSC atrapa a dos de la Anti-Unión

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de dos hombres presuntamente integrantes del grupo delictivo Bebé Casasola, de la Anti-Unión Tepito, que opera en zonas del centro y norte de la capital del país.

Mediante un comunicado, la dependencia local detalló que en la calle Oriente 108 y Sur 19, en la colonia Juventino Rosas, oficiales observaron una conducta sospechosa por parte de Olivert “N”, de 25 años, y de Mario “N”, de 30 años, quienes al percatarse de las autoridades intentaron huir, pero no lo lograron.

Luego de aprehenderlos, los uniformados les hicieron una revisión preventiva y les aseguraron una funda para chaleco que contenía un arma de fuego con un cargador y cinco cartuchos útiles; 50 bolsitas con supuesta marihuana, 50 más con presunto crystal, así como un teléfono celular.

“Por estos hechos, los policías detuvieron a dos hombres de 25 y 30 años de edad, les informaron sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación”, refirió la dependencia local.

Según la autoridad, los dos sospechosos presuntamente estarían relacionados y estarían ligados a un homicidio en Tlacotal Ramos Millán, en la misma alcaldía el pasado 2 de noviembre.

Además, la SSC refirió que la célula delictiva para la cual supuestamente operaban estos dos hombres se dedicaa la distribución de sustancias ilícitas, el cobro de piso, la extorsión y los homicidios en Iztacalco, así como en distintas zonas de la capital.

Al respecto, el titular de la secretaría, Pablo Vázquez Camacho, destacó la aprehensión y recalcó que continuarán con las acciones de seguridad.

“En la SSC seguiremos trabajando con acciones puntuales y resultados firmes para garantizar el bienestar de las personas”, escribió en X.