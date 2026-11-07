Janecarlo Lozano presume baja de delitos y anuncia 200 kilómetros más de senderos seguros en GAM

El alcalde Janecarlo Lozano Reynoso informó que los delitos de alto impacto disminuyeron 28 por ciento en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El alcalde de Gustavo A. Madero (GAM), Janecarlo Lozano Reynoso, aseguró que durante sus primeros dos años de gobierno disminuyeron 28 por ciento los delitos de alto impacto y 36 por ciento los homicidios dolosos, además de anunciar que antes de concluir 2026 terminará otros 200 kilómetros de Senderos de Paz, Seguridad y Esperanza en la demarcación.

Durante su Segundo Informe de Gobierno, realizado sobre la Calzada de Guadalupe, el edil presentó los resultados de su administración en materia de seguridad pública, obra pública y recuperación de espacios públicos. En el acto estuvo acompañado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, quien expresó su respaldo al alcalde: “Doy mi total respaldo a Janecarlo Lozano”.

En materia de seguridad ciudadana, Lozano afirmó que el robo de vehículos disminuyó 67 por ciento y que 2025 y 2026 serán los años con menos homicidios en la historia de la demarcación. También destacó que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Gustavo A. Madero fue la segunda alcaldía de la ciudad con mayor reducción en la percepción de inseguridad durante 2026.

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Para reforzar la vigilancia policial, señaló que su administración construyó el primer centro de inteligencia de la alcaldía, equipado con cuatro mil 500 cámaras de videovigilancia y mil 500 tótems con botones de emergencia. Agregó que pasó de recibir 15 patrullas a contar con 112 unidades policiales propias y presentó Fuerza Centinela, un sistema de vigilancia aérea integrado por ocho drones de última generación.

“Las patrullas, las cámaras no solamente se compran para exhibirlas. Se compran para cuidar la vida de nuestra gente”, sostuvo.

El alcalde también aseguró que su gobierno suspendió más de 500 giros negros y retiró del espacio público más de mil 500 chelerías clandestinas. “Hoy puedo decir con orgullo, en Gustavo A. Madero tenemos cero giros negros”, afirmó.

En infraestructura urbana, destacó que en 2025 la demarcación ocupó el primer lugar entre las 16 alcaldías en inversión pública, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Añadió que por segundo año consecutivo, en 2026, GAM se mantuvo como la alcaldía que más invirtió en asfalto y reencarpetado.

Para atender las vialidades capitalinas, informó que destinó 300 millones de pesos al programa “La calle es nuestra” y adquirió maquinaria pesada, entre ella dos trenes de pavimentación, 10 camiones de volteo, pipas, retroexcavadoras, compactadoras y más de 50 camionetas para servicios urbanos.

En cuanto a los corredores seguros, reportó 120 kilómetros entregados, con más de 30 mil luminarias instaladas y trabajos de reconstrucción vial y camellones. Como nuevo compromiso, anunció que antes de terminar el año concluirá otros 200 kilómetros, con la meta de que cada pueblo, barrio y comunidad tenga su propio corredor seguro.

En los mercados públicos también reportó una inversión municipal de 41.2 millones de pesos para atender los 50 centros de abasto de la alcaldía. Mientras que en unidades habitacionales afirmó que se han intervenido más de 300 edificios. En el conjunto Acueducto de Guadalupe, precisó, se realizaron trabajos en 81 edificios y 200 mil metros cuadrados de rehabilitación de fachadas.

Destaca construcción de parques públicos

Otro de los ejes de su informe fue la construcción de parques públicos gratuitos para niñas, niños y jóvenes. Lozano informó que ya entregó tres espacios comunitarios —Cistaje, Juventino Rosas y Naturaleza— y que en los próximos días abrirá el EDEN Acuático. Su objetivo, dijo, es construir 12 de estos centros recreativos durante su administración.

El alcalde sostuvo que estos parques cuentan con instalaciones deportivas, espacios culturales, juegos acuáticos y áreas recreativas, y que buscan garantizar que el acceso al esparcimiento no dependa de la capacidad económica de las familias.

Por su parte, Brugada destacó los recursos públicos destinados por el gobierno capitalino en la demarcación: 110 millones de pesos para iluminar 34 kilómetros de colonias y construir 10 Caminos de Mujeres Libres y Seguras, así como 470 millones de pesos en obras hidráulicas y drenaje.

Entre estas últimas mencionó un tanque subterráneo con capacidad para desalojar cinco millones de litros de agua, infraestructura pluvial destinada a reducir inundaciones urbanas en la zona de Los Aragones.

La mandataria capitalina también anunció que las dos Utopías pendientes de inauguración durante este año estarán en Gustavo A. Madero. El pasado 25 de septiembre, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) informó a La Razón que la administración local prevé cerrar 2026 con 12 Utopías entregadas, adicionales a las construidas en Iztapalapa durante la gestión de Brugada como alcaldesa.

Al cierre de su intervención, Lozano aseguró que al informe acudieron 100 mil personas y agradeció el acompañamiento de la jefa de Gobierno.

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JVR