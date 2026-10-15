PVEM perfila acuerdos en Cuauhtémoc y GAM rumbo a 2027 

El dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, abrió la puerta a una posible alianza electoral con Morena para respaldar a Citlalli Hernández en Cuauhtémoc y Janecarlo Lozano en Gustavo A. Madero, rumbo a las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa, el líder ecologista abordó la política de alianzas de su partido y explicó que el Verde cuenta con perfiles propios que podrían competir en distintas demarcaciones, por lo que no necesariamente buscará una coalición con Morena en las 16 alcaldías de la capital.

Sin embargo, a pregunta expresa de un reportero sobre los casos de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero, Sesma hizo una distinción al reconocer públicamente las trayectorias de Citlalli Hernández y Janecarlo Lozano, a quienes identificó como perfiles que estaría dispuesto a apoyar.

“Hay alcaldes muy buenos, hay alcaldes buenos y hay alcaldes no tan buenos, en el caso específico de Janecarlo (Lozano) yo reconozco su liderazgo, que yo lo catalogaría como muy bueno y por ende si estás viendo o diciendo que el alcalde es muy bueno, yo no tendría objeción de aliarse con alguien muy bueno”, expresó.

PVEM y Morena alistan diálogo sobre posibles alianzas en CDMX rumbo a 2027 ı Foto: Especial

Sobre Citlalli Hernández, destacó su trayectoria política y la consideró una alternativa para encabezar un proyecto electoral en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Así como también Citlalli Hernández se me hace extraordinaria, si pudiéramos tener un gran perfil en la Cuauhtémoc sería ella, me gustaría yo apoyar a Citla si fuera el caso, apoyar a Janecarlo si fuera el caso”, afirmó.

El dirigente también expresó su reconocimiento al trabajo que se realiza en Gustavo A. Madero y manifestó una opinión favorable sobre la continuidad de su actual administración.

“Reconozco el trabajo de Janecarlo, es un gran alcalde y yo creo que GAM se merecería que siguiera si yo viviera en GAM”, declaró.

Las declaraciones se producen en medio de las definiciones que comienzan a perfilarse rumbo al proceso electoral de 2027, en el que el Partido Verde analiza tanto la posibilidad de presentar candidaturas propias como la de construir acuerdos con Morena en determinadas demarcaciones.

Aunque Sesma manifestó su disposición personal a respaldar a ambos perfiles, aclaró que todavía no existe una decisión institucional ni una negociación formal sobre candidaturas o coaliciones electorales.

“No hemos tocado absolutamente nada con Morena de alianzas, hemos platicado la idea de una posibilidad”, puntualizó.

Asimismo, adelantó que el próximo 28 de octubre sostendrá una primera reunión con el dirigente de Morena en la Ciudad de México, Paulo García, para comenzar el diálogo sobre posibles acuerdos entre ambas fuerzas políticas.

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MSL