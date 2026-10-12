Rosi Bayardo recibe el respaldo del PVEM como coordinadora de la defensa por la Transformación en Colima

Rosi Bayardo durante el encuentro con las dirigencias nacionales de Morena y del PVEM para consolidar la alianza en Colima.

La coordinadora estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Rosi Bayardo, se reunió con las dirigencias estatal y nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), donde le externaron todo su respaldo en esta labor que encabeza desde el estado de Colima para fortalecer la Cuarta Transformación.

Este encuentro, en el que también participaron Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena; Karen Castrejón, presidenta nacional del PVEM y Arturo Escobar, coordinador nacional de elecciones del mismo partido, consolida la unidad de ambas fuerzas políticas para continuar difundiendo y defendiendo cada uno de los resultados y derechos alcanzados por las y los mexicanos con la 4T.

Participamos en una jornada de diálogo y formación política junto a la presidenta de Morena, @A_MontielR, el Comité Ejecutivo Nacional, el @infpmorena y compañeras y compañeros coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. 🇲🇽 pic.twitter.com/yMfBoqNdTf — Rosi Bayardo (@BayardoRosi) October 9, 2026

Además, esta reunión vino a consolidar la coalición que han mantenido los dos partidos políticos en procesos electorales pasados, así como de cara al del próximo 2027 -que ya inició-, donde entre otros cargos se elegirán 17 gubernaturas como la de Colima.

Rosi, quien mantiene la mayor aprobación ciudadana para encabezar esos esfuerzos en la entidad colimense, incluso frente a posibles candidaturas de otros partidos, reiteró que de momento se mantendrá en territorio, firme al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum de defender y profundizar la transformación en cada rincón del país.

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