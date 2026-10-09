Virgilio Mendoza renuncia al PVEM en Colima tras rechazar alianza con Morena para 2027

Virgilio Mendoza renuncia al PVEM y convoca a PRI, PAN y MC en Colima.

El senador Virgilio Mendoza Amezcua anunció su renuncia a la dirigencia estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Colima, tras la determinación de la dirigencia nacional de su partido de mantener la alianza política con Morena en la entidad rumbo a los procesos electorales de 2027.

“Mi decisión es dejar la dirigencia del Partido Verde. Yo no estoy de acuerdo como colimense que se dé esa alianza. Hay un 60% de colimenses, de mujeres y hombres que desean un cambio”, dijo.

Mendoza propuso conformar una alianza entre las distintas fuerzas de oposición para competir contra el partido en el gobierno.

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Durante una conferencia de prensa, convocó formalmente a la priista Mely Romero Celis, al panista Riult Rivera Gutiérrez y a la emecista Margarita Moreno González a sumarse a la construcción de un frente común.

Virgilio Mendoza contempló incluir a miembros de la iniciativa privada, organizaciones civiles y representantes de diversos sectores sociales

🔴 Virgilio Mendoza renuncia a la dirigencia del PVEM en Colima tras manifestar su desacuerdo con la decisión de la dirigencia nacional de participar en una alianza electoral en el estado. pic.twitter.com/gLi5tqPgVx — Azucena Uresti (@azucenau) October 9, 2026

A la par del anuncio del legislador, diversos dirigentes municipales del PVEM dieron a conocer que abandonarían sus respectivos cargos institucionales dentro del partido.

Mendoza manifestó abiertamente su desacuerdo respecto a que el PVEM reitere su respaldo a Morena en el estado. El distanciamiento entre los partidos aliados se originó por desavenencias en la selección de la persona que encabezará la coordinación del proyecto político de Morena hacia la gubernatura.

Morena designó a Rosa María Bayardo, actual alcaldesa de Manzanillo, como coordinadora estatal de sus trabajos de organización.

Ante dicho nombramiento, el senador cuestionó la administración municipal de Bayardo y señaló deficiencias en la prestación de servicios públicos, en el rubro de seguridad y en la atención a la ciudadanía.

El exdirigente estatal reconoció que él y su equipo de trabajo apoyaron la campaña de la alcaldesa en el pasado. Sin embargo, aseveró que no respalda que sea ella quien lidere la candidatura gubernamental de Morena en las elecciones estatales.

Asimismo, Mendoza sostuvo que aproximadamente el 60 por ciento de los habitantes de Colima busca una alternativa distinta de gobierno, si bien no exhibió documentación o estudios para fundamentar la cifra expuesta.

El senador ratificó que mantendrá sus aspiraciones de competir por la gubernatura. Pese a ello, aclaró que se encuentra dispuesto a declinar en favor de otro perfil si esa persona demuestra contar con mayor respaldo ciudadano y acreditada experiencia para gobernar.

Hasta el momento, no se ha determinado el número de integrantes del PVEM en la entidad que respaldarán la propuesta del legislador, toda vez que varias figuras de la agrupación política no asistieron a la presentación pública.

Colima es uno de los estados que renueva la gubernatura en el próximo proceso electoral, en el que participarán cerca de 100 millones de ciudadanos en todo el país.

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JVR