El guinda definirá mañana política aliancista de 2027

El Consejo Nacional de Morena se congregará mañana para discutir y, en su caso, aprobar la política de alianzas que el partido oficialista seguirá rumbo al proceso electoral de 2027, en una sesión que tendrá lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria firmada por el presidente del consejo, Alfonso Durazo Montaño, el registro de las consejeras y consejeros comenzará a las 10:00 horas, mientras que los trabajos formales están programados para iniciar al mediodía en el Salón Mexica.

Uno de los principales puntos de la agenda será la presentación, discusión y eventual aprobación del Acuerdo del Consejo Nacional por el que se establece la Política de Alianzas para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, así como para los procesos electorales extraordinarios que pudieran celebrarse.

El Tip: El PT se deslindó de los nombramientos de Morena en Chihuahua, Nuevo León y Baja California Sur, donde fueron elegidos Cruz Pérez Cuéllar, Clara Luz Flores y Manuel Cota.

El documento establecerá los criterios bajo los cuales Morena podrá definir eventuales coaliciones y alianzas con otros partidos políticos para los comicios del próximo año.

La discusión adquiere relevancia luego de que el partido guinda concluyó la definición de sus Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027, proceso que generó diferencias con el PT y PVEM en algunas entidades.

12 Estados de los 17 que se renovarán en el 27 los gobierna Morena

El Consejo Nacional también recibirá un informe sobre los avances del proceso de selección de las Coordinaciones Estatales, Distritales y Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, estructuras que forman parte de la organización interna del partido guinda rumbo a los siguientes procesos electorales de 2027 y 2030.

Durante la sesión, las y los consejeros también abordarán un plan de acción, además de asuntos generales, antes de proceder a la clausura de los trabajos.

La convocatoria establece que la reunión será presencial y que, previo al inicio de los trabajos, se llevará a cabo la acreditación de las y los integrantes del Consejo Nacional y la declaración del quórum correspondiente.