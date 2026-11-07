Infraestructura social en CDMX

Brugada anuncia que las 2 Utopías pendientes de inaugurar en 2026 estarán en la GAM

El gobierno capitalino prevé cerrar el año con 12 Utopías entregadas, adicionales a las que fueron construidas en Iztapalapa durante la gestión de Brugada como alcaldesa

Brugada anuncia que las dos Utopías pendientes de inaugurar en 2026 estarán en la GAM.
Brugada anuncia que las dos Utopías pendientes de inaugurar en 2026 estarán en la GAM. Foto: Fernanda Rangel (La Razón de México)
Por:
Fernanda Rangel

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, anunció que las dos Utopías que faltan por inaugurar durante 2026 estarán ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

El anuncio se realizó durante el segundo informe de gobierno del alcalde Janecarlo Lozano Reynoso. Con estas aperturas, el gobierno capitalino prevé cerrar el año con 12 Utopías entregadas, adicionales a las que fueron construidas en Iztapalapa durante la gestión de Brugada como alcaldesa.

El pasado 25 de septiembre, la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) informó a La Razón de México que la administración capitalina tenía prevista la entrega de 12 Utopías al cierre de 2026, como parte de la expansión de este modelo de espacios públicos, deportivos, culturales y de atención social.

TE RECOMENDAMOS:
La Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió el reporte de la agenda de movilizaciones sociales para este sábado 7 de noviembre de 2026.
Movilidad en CDMX

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 7 de noviembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

En la alcaldía GAM ya se encuentra la Utopía La Soberana, la cual destaca por ser el complejo comunitario de mayor extensión en toda la capital.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
La Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió el reporte de la agenda de movilizaciones sociales para este sábado 7 de noviembre de 2026.
Movilidad en CDMX

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 7 de noviembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?


Google Reviews