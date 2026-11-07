Movilidad en CDMX

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 7 de noviembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Revisa las marchas y bloqueos en CDMX hoy 7 de noviembre de 2026; conoce las calles cerradas, horarios y alternativas viales de la SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió el reporte de la agenda de movilizaciones sociales para este sábado 7 de noviembre de 2026.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió el reporte de la agenda de movilizaciones sociales para este sábado 7 de noviembre de 2026. Foto: Cuartoscuro.
Por:
La Razón Online

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió el reporte de la Agenda de Movilizaciones Sociales correspondiente a este sábado 7 de noviembre de 2026.

Diversas organizaciones realizarán marchas y concentraciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón, por lo que se prevén cortes a la circulación y afectaciones viales durante la jornada.

Marchas programadas para hoy en la CDMX

Marcha del Partido Comunista de México

  • Alcaldía: Cuauhtémoc
  • Hora: 15:00 horas (Inicio del mitin); 15:30 horas (Salida de la marcha)
  • Punto de partida: Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro Histórico)
  • Ruta y destino: Con dirección a la sede de la Sección IX de la CNTE (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico).
  • Vialidades afectadas: Avenida Juárez, tramos del Eje Central Lázaro Cárdenas, República de Cuba y Belisario Domínguez.
  • Motivo: Conmemoración del 109º Aniversario de la Revolución Socialista de Octubre.
  • Aforo estimado: 200 personas.

Concentraciones y protestas por alcaldía

Alcaldía Cuauhtémoc

Luciérnagas Buscadoras Ciudad de México

  • Hora: 09:00 horas
  • Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores)
  • Motivo: Pega masiva de fichas de búsqueda en la colonia Morelos. Se prevé afectación en vialidades aledañas.
  • Aforo estimado: 50 personas.

Brigada Muralista por Palestina “Óscar Guzmán”

  • Hora: 11:00 horas
  • Lugar: Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro)
  • Motivo: Pinta del mural número 36 en el marco del Día Internacional de la Mujer Palestina. Posible cierre momentáneo en Av. Juárez.
  • Aforo estimado: 30 personas.

Raíces en Resistencia

  • Hora: 11:00 horas
  • Lugar: Local de Tlate / Edificio Chihuahua (Av. Paseo de la Reforma y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco)
  • Motivo: Conversatorio ¿Qué hacemos por nuestros desaparecidos? En busca de verdad y justicia.
  • Aforo estimado: 30 personas.

Anonymous for the Voiceless CDMX

  • Hora: 17:00 horas
  • Lugar: Pasaje Peatonal Francisco I. Madero, Col. Centro Histórico
  • Motivo: Evento informativo Cubo de la Verdad para la promoción del veganismo.
  • Aforo estimado: 20 personas.

Alcaldía Gustavo A. Madero

Familiares de Víctima de Feminicidio

  • Hora: 09:00 horas
  • Lugar: Av. Sur de los 100 Metros y Calz. Vallejo (Col. Nueva Vallejo 1ª Sección, frente a la clínica 20 del IMSS)
  • Motivo: Jornada político-cultural en exigencia de justicia. Se anticipan cortes de circulación en los cruces de Vallejo y 100 Metros.
  • Aforo estimado: 40 personas.

Alcaldía Tlalpan

Comunidad de Cuidado y Acción Colectiva “DISURES” MX

  • Hora: 10:00 horas
  • Lugar: Valle de la Cantimplora, Parque Nacional Cumbres del Ajusco (Km 24 de la Carretera Picacho Ajusco, Col. Héroes de 1910)
  • Motivo: Elevación de papalotes en solidaridad con el pueblo palestino.
  • Aforo estimado: 25 personas.

Alcaldía Álvaro Obregón

Mujeres y Hombres Rebeldes en Lucha por la Humanidad

  • Hora: 14:00 horas
  • Lugar: Rosa Venus y Rosa de Bengala (Col. Molino de Rosas)
  • Motivo: Exigencia de justicia para presos políticos y acopio de víveres. Se prevé reducción de carril en calles secundarias.
  • Aforo estimado: 40 personas.

Alcaldía Benito Juárez

Clan Mariposas Negras

  • Hora: 18:00 horas
  • Lugar: Cineteca Nacional de México (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco)
  • Motivo: Evento cultural y proyección cinematográfica sobre el conflicto en Gaza. Posible congestión vial sobre Av. México Coyoacán.
  • Aforo estimado: 35 personas.

Movilizaciones Itinerantes (Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero)

Plataforma 4:20

  • Hora: 12:00 horas
  • Puntos de reunión:
  • Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc)
  • Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente)
  • Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre)
  • Motivo: Recolección de firmas e información sobre legislación cannábica.
  • Aforo estimado: 45 personas.

Alternativas viales para evitar cortes de tránsito

La Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC-CDMX desplegó un operativo en puntos clave y sugiere las siguientes vías alternas:

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  • Para evitar la zona del Centro Histórico y Av. Juárez: Transitar por Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte (Mosqueta / Rayón) o Viaducto Miguel Alemán.
  • Para el norte de la ciudad (Eje de 100 Metros y Vallejo): Utilizar Eje 3 Norte, Avenida de los Insurgentes Norte o Eje Central Lázaro Cárdenas.
  • Para desplazamientos de sur a centro: Optar por el Anillo Periférico o Eje 1 Poniente (Cuauhtémoc) en lugar de Calzada de Tlalpan.

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JVR

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