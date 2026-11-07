Marchas y bloqueos en CDMX HOY 7 de noviembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió el reporte de la Agenda de Movilizaciones Sociales correspondiente a este sábado 7 de noviembre de 2026.
Diversas organizaciones realizarán marchas y concentraciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón, por lo que se prevén cortes a la circulación y afectaciones viales durante la jornada.
Marchas programadas para hoy en la CDMX
Marcha del Partido Comunista de México
- Alcaldía: Cuauhtémoc
- Hora: 15:00 horas (Inicio del mitin); 15:30 horas (Salida de la marcha)
- Punto de partida: Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro Histórico)
- Ruta y destino: Con dirección a la sede de la Sección IX de la CNTE (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico).
- Vialidades afectadas: Avenida Juárez, tramos del Eje Central Lázaro Cárdenas, República de Cuba y Belisario Domínguez.
- Motivo: Conmemoración del 109º Aniversario de la Revolución Socialista de Octubre.
- Aforo estimado: 200 personas.
Concentraciones y protestas por alcaldía
Alcaldía Cuauhtémoc
Luciérnagas Buscadoras Ciudad de México
- Hora: 09:00 horas
- Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (Av. Niños Héroes No. 102, Col. Doctores)
- Motivo: Pega masiva de fichas de búsqueda en la colonia Morelos. Se prevé afectación en vialidades aledañas.
- Aforo estimado: 50 personas.
Brigada Muralista por Palestina “Óscar Guzmán”
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro)
- Motivo: Pinta del mural número 36 en el marco del Día Internacional de la Mujer Palestina. Posible cierre momentáneo en Av. Juárez.
- Aforo estimado: 30 personas.
Raíces en Resistencia
- Hora: 11:00 horas
- Lugar: Local de Tlate / Edificio Chihuahua (Av. Paseo de la Reforma y Av. Ricardo Flores Magón, Col. Tlatelolco)
- Motivo: Conversatorio ¿Qué hacemos por nuestros desaparecidos? En busca de verdad y justicia.
- Aforo estimado: 30 personas.
Anonymous for the Voiceless CDMX
- Hora: 17:00 horas
- Lugar: Pasaje Peatonal Francisco I. Madero, Col. Centro Histórico
- Motivo: Evento informativo Cubo de la Verdad para la promoción del veganismo.
- Aforo estimado: 20 personas.
Alcaldía Gustavo A. Madero
Familiares de Víctima de Feminicidio
- Hora: 09:00 horas
- Lugar: Av. Sur de los 100 Metros y Calz. Vallejo (Col. Nueva Vallejo 1ª Sección, frente a la clínica 20 del IMSS)
- Motivo: Jornada político-cultural en exigencia de justicia. Se anticipan cortes de circulación en los cruces de Vallejo y 100 Metros.
- Aforo estimado: 40 personas.
Alcaldía Tlalpan
Comunidad de Cuidado y Acción Colectiva “DISURES” MX
- Hora: 10:00 horas
- Lugar: Valle de la Cantimplora, Parque Nacional Cumbres del Ajusco (Km 24 de la Carretera Picacho Ajusco, Col. Héroes de 1910)
- Motivo: Elevación de papalotes en solidaridad con el pueblo palestino.
- Aforo estimado: 25 personas.
Alcaldía Álvaro Obregón
Mujeres y Hombres Rebeldes en Lucha por la Humanidad
- Hora: 14:00 horas
- Lugar: Rosa Venus y Rosa de Bengala (Col. Molino de Rosas)
- Motivo: Exigencia de justicia para presos políticos y acopio de víveres. Se prevé reducción de carril en calles secundarias.
- Aforo estimado: 40 personas.
Alcaldía Benito Juárez
Clan Mariposas Negras
- Hora: 18:00 horas
- Lugar: Cineteca Nacional de México (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco)
- Motivo: Evento cultural y proyección cinematográfica sobre el conflicto en Gaza. Posible congestión vial sobre Av. México Coyoacán.
- Aforo estimado: 35 personas.
Movilizaciones Itinerantes (Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero)
Plataforma 4:20
- Hora: 12:00 horas
- Puntos de reunión:
- Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc)
- Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente)
- Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre)
- Motivo: Recolección de firmas e información sobre legislación cannábica.
- Aforo estimado: 45 personas.
Alternativas viales para evitar cortes de tránsito
La Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC-CDMX desplegó un operativo en puntos clave y sugiere las siguientes vías alternas:
TE RECOMENDAMOS:
Movilidad CDMX
¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro de CDMX y por qué se detuvo la marcha de trenes?
- Para evitar la zona del Centro Histórico y Av. Juárez: Transitar por Avenida Chapultepec, Eje 1 Norte (Mosqueta / Rayón) o Viaducto Miguel Alemán.
- Para el norte de la ciudad (Eje de 100 Metros y Vallejo): Utilizar Eje 3 Norte, Avenida de los Insurgentes Norte o Eje Central Lázaro Cárdenas.
- Para desplazamientos de sur a centro: Optar por el Anillo Periférico o Eje 1 Poniente (Cuauhtémoc) en lugar de Calzada de Tlalpan.
Te puede interesar:
- Gran Desfile de Día de Muertos CDMX 2026: Así se vive la festividad en la capital
- CDMX será la gran puerta ferroviaria del país, afirma Clara Brugada
- Línea 3 del Metro tendrá renovación integral; prevén inversión superior a 40 mil mdp
- Festivales Voces Vivas y Original tienen el objetivo de reconocer, dignificar y promover la grandeza cultural de México: CSP
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR
TE RECOMENDAMOS:
Si vas a salir, te interesa