Marchas y bloqueos en CDMX HOY 7 de noviembre: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió el reporte de la agenda de movilizaciones sociales para este sábado 7 de noviembre de 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) emitió el reporte de la Agenda de Movilizaciones Sociales correspondiente a este sábado 7 de noviembre de 2026.

Diversas organizaciones realizarán marchas y concentraciones en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez, Gustavo A. Madero, Tlalpan y Álvaro Obregón, por lo que se prevén cortes a la circulación y afectaciones viales durante la jornada.

Marchas programadas para hoy en la CDMX

Marcha del Partido Comunista de México

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 15:00 horas (Inicio del mitin); 15:30 horas (Salida de la marcha)

Punto de partida: Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro Histórico)

Ruta y destino: Con dirección a la sede de la Sección IX de la CNTE (Belisario Domínguez No. 32, Col. Centro Histórico).

Vialidades afectadas: Avenida Juárez , tramos del Eje Central Lázaro Cárdenas , República de Cuba y Belisario Domínguez .

Motivo: Conmemoración del 109º Aniversario de la Revolución Socialista de Octubre .

Aforo estimado: 200 personas.

Concentraciones y protestas por alcaldía

Alcaldía Cuauhtémoc

Luciérnagas Buscadoras Ciudad de México

Hora: 09:00 horas

Lugar: Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas ( Av. Niños Héroes No. 102 , Col. Doctores)

Motivo: Pega masiva de fichas de búsqueda en la colonia Morelos. Se prevé afectación en vialidades aledañas.

Aforo estimado: 50 personas.

Brigada Muralista por Palestina “Óscar Guzmán”

Hora: 11:00 horas

Lugar: Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50, Col. Centro)

Motivo: Pinta del mural número 36 en el marco del Día Internacional de la Mujer Palestina . Posible cierre momentáneo en Av. Juárez.

Aforo estimado: 30 personas.

Raíces en Resistencia

Hora: 11:00 horas

Lugar: Local de Tlate / Edificio Chihuahua ( Av. Paseo de la Reforma y Av. Ricardo Flores Magón , Col. Tlatelolco)

Motivo: Conversatorio ¿Qué hacemos por nuestros desaparecidos? En busca de verdad y justicia .

Aforo estimado: 30 personas.

Anonymous for the Voiceless CDMX

Hora: 17:00 horas

Lugar: Pasaje Peatonal Francisco I. Madero , Col. Centro Histórico

Motivo: Evento informativo Cubo de la Verdad para la promoción del veganismo.

Aforo estimado: 20 personas.

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Alcaldía Gustavo A. Madero

Familiares de Víctima de Feminicidio

Hora: 09:00 horas

Lugar: Av. Sur de los 100 Metros y Calz. Vallejo (Col. Nueva Vallejo 1ª Sección, frente a la clínica 20 del IMSS)

Motivo: Jornada político-cultural en exigencia de justicia. Se anticipan cortes de circulación en los cruces de Vallejo y 100 Metros .

Aforo estimado: 40 personas.

Alcaldía Tlalpan

Comunidad de Cuidado y Acción Colectiva “DISURES” MX

Hora: 10:00 horas

Lugar: Valle de la Cantimplora, Parque Nacional Cumbres del Ajusco ( Km 24 de la Carretera Picacho Ajusco , Col. Héroes de 1910)

Motivo: Elevación de papalotes en solidaridad con el pueblo palestino.

Aforo estimado: 25 personas.

Alcaldía Álvaro Obregón

Mujeres y Hombres Rebeldes en Lucha por la Humanidad

Hora: 14:00 horas

Lugar: Rosa Venus y Rosa de Bengala (Col. Molino de Rosas)

Motivo: Exigencia de justicia para presos políticos y acopio de víveres. Se prevé reducción de carril en calles secundarias.

Aforo estimado: 40 personas.

Alcaldía Benito Juárez

Clan Mariposas Negras

Hora: 18:00 horas

Lugar: Cineteca Nacional de México (Av. México Coyoacán No. 389, Col. Xoco)

Motivo: Evento cultural y proyección cinematográfica sobre el conflicto en Gaza. Posible congestión vial sobre Av. México Coyoacán.

Aforo estimado: 35 personas.

Movilizaciones Itinerantes (Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero)

Plataforma 4:20

Hora: 12:00 horas

Puntos de reunión:

Monumento a la Madre (Av. Insurgentes Sur y Calz. Manuel Villalongín, Col. Cuauhtémoc)

Av. División del Norte y Av. Cuauhtémoc (Col. Narvarte Poniente)

Av. Gran Canal y Circuito Interior (Col. 20 de Noviembre)

Motivo: Recolección de firmas e información sobre legislación cannábica.

Aforo estimado: 45 personas.

Alternativas viales para evitar cortes de tránsito

La Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC-CDMX desplegó un operativo en puntos clave y sugiere las siguientes vías alternas:

Para evitar la zona del Centro Histórico y Av. Juárez: Transitar por Avenida Chapultepec , Eje 1 Norte (Mosqueta / Rayón) o Viaducto Miguel Alemán .

Para el norte de la ciudad (Eje de 100 Metros y Vallejo): Utilizar Eje 3 Norte , Avenida de los Insurgentes Norte o Eje Central Lázaro Cárdenas .

Para desplazamientos de sur a centro: Optar por el Anillo Periférico o Eje 1 Poniente (Cuauhtémoc) en lugar de Calzada de Tlalpan.

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JVR