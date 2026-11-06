¿Qué pasó en la Línea 2 del Metro de CDMX y por qué se detuvo la marcha de trenes?

El servicio en la Línea 2 del Metro se suspendió momentáneamente para rescatar a una persona en las vías.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro suspendió momentáneamente la marcha de los trenes en la Línea 2 para realizar las maniobras de rescate de una persona que presuntamente se arrojó al paso del convoy.

Minutos después de ejecutarse los protocolos de emergencia correspondientes en las vías, el STC informó la reanudación del servicio en la totalidad de las estaciones de la ruta que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.

Durante la interrupción temporal de los convoyes, el Metro emitió un aviso a los usuarios para detallar la causa de la detención de las unidades.

“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, informó la red de transporte a través de la red social X.

#AvisoMetro: El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 2. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren. — MetroCDMX (@MetroCDMX) November 7, 2026

De acuerdo con reportes periodísticos recabados en la zona del incidente, la persona que presuntamente se lanzó a las vías al paso de la unidad fue una mujer.

Tras concluir los trabajos de rescate por parte del personal operativo, las autoridades del transporte confirmaron que el paso de los convoyes volvió a la normalidad en el tramo afectado de la ruta.

“Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 2, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio”, puntualizó el transporte masivo tras finalizar las maniobras requeridas en el lugar de los hechos.

Suicidios en el Metro

El incidente se suma a los registros estadísticos del STC. En el Metro de la CDMX se contabiliza en promedio un rango anual de entre 35 y 50 fallecimientos de personas que se arrojan a las vías. Durante el año 2025, la cifra de personas que perdieron la vida por esta misma causa ascendió a 51 víctimas.

Asimismo, los datos oficiales acumulados recientemente por el STC reportan que entre enero de 2024 y mediados del año 2026 se registró un total acumulado de 115 decesos por personas que se arrojaron a las vías del sistema.

Para hacer frente a esta problemática de salud, el órgano desconcentrado cuenta con el programa institucional “Salvemos Vidas”, el cual cumplió una década de operación continua en las instalaciones de la red. Dicha estrategia de contención cuenta con una tasa de eficacia que se ubica entre el 70% y el 80%.

De acuerdo con las cifras institucionales, en lo que va del presente año el personal capacitado ha logrado detectar, intervenir y contener en diversas estaciones a cientos de usuarios en crisis con ideación suicida antes de que sus situaciones escalen a un intento sobre la red ferroviaria.

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JVR