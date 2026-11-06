Brugada anuncia la construcción del primer Centro Interdisciplinario de Medicina Preventiva del país

La jefa de Gobierno Clara Brugada confirmó que el proyecto generará más de 2 mil empleos directos e indirectos para especialistas en salud y biotecnología.

La CDMX albergará el primer Centro Interdisciplinario de Medicina Preventiva del país, una obra que se edificará en la alcaldía Tlalpan con una inversión privada y pública superior a los 4 mil millones de pesos. El espacio estará enfocado en la detección temprana de enfermedades complejas y el desarrollo de nuevos tratamientos.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, confirmó que este proyecto generará más de 2 mil empleos directos e indirectos. La plantilla laboral integrará a científicos, investigadores, médicos y especialistas en biotecnología médica formados en instituciones nacionales.

El nuevo complejo médico operará mediante una alianza estratégica entre el Gobierno de la Ciudad de México, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la industria farmacéutica y la firma Avant Santé.

Entre las áreas de atención médica prioritaria del centro destacan la oncología de precisión para el diagnóstico oportuno del cáncer, así como la investigación de padecimientos neurodegenerativos y cardiometabólicos que afectan a la población mexicana.

“Queremos pasar de una economía que produce servicios a una que también produce conocimiento, de una ciudad que compra tecnología a una que la crea y la desarrolla”, afirmó Brugada durante la presentación en el Distrito Tlalpan.

La Ciudad de México edificará en la alcaldía Tlalpan el primer Centro Interdisciplinario de Medicina Preventiva del país con una inversión superior a 4 mil millones de pesos. ı Foto: Especial.

Por su parte, la empresa Avant Santé aportará un capital inicial de 15 millones de dólares (alrededor de 300 millones de pesos mexicanos), con la meta de alcanzar los 125 millones de dólares (cerca de 2 mil 500 millones de pesos MXN) en cinco años.

El titular de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que la zona concentra a cerca de 25 mil especialistas de salud, lo que facilitará la creación de proyectos médicos y la atracción de capitales privados adicionales por otros 100 millones de dólares (2 mil millones de pesos MXN).

Se prevé que el complejo científico inicie sus operaciones formales durante el segundo trimestre de 2027. La obra forma parte de la estrategia del gobierno capitalino para descentralizar la actividad económica e impulsar polos de desarrollo científico al sur de la metrópoli.

Este anuncio coincide con un incremento del 55 por ciento en la inversión pública de la capital respecto a 2024, alcanzando los 58 mil millones de pesos destinados a infraestructura, bienestar social y desarrollo científico en la entidad.

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JVR