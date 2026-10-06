Vecinos bloquean la calzada de Tlalpan en protesta por Programa de Ordenación

Vecinos de distintas alcaldías mantienen este martes un bloqueo sobre la calzada de Tlalpan, a la altura de la avenida Republicas, en protesta por el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).
Desde poco antes de las 12:00 horas, habitantes de colonias aledañas se apostaron en las inmediaciones de la estación Ermita de la Línea 2 del Metro, lo que derivó en afectaciones a la circulación con dirección al sur de la Ciudad de México.
Como alternativas viales, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó a conductores considerar rutas alternas como el Eje Central Lázaro Cárdenas y la avenida Presidente Plutarco Elías Calles.
Durante la protesta, las y los manifestantes refirieron preocupación por un posible aumento del impuesto predial derivado del POZMVM, que, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), propone lineamientos sobre movilidad, vivienda, uso de suelo y servicios básicos, como el suministro de agua, para la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos.
Precisamente, el bloqueo en la calzada de Tlalpan ocurre después de una consulta pública sobre el programa, realizada en las instalaciones del PILARES “Carlos Monsiváis”, donde la ciudadanía manifestó sus inquietudes, según la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México.
Sin embargo, vecinos expresaron su inconformidad por “las anomalías, la falta de claridad y la organización” durante la asamblea. Por lo anterior, y al anunciar la manifestación en la calzada de Tlalpan, exigieron a las autoridades una “respuesta puntual a las dudas y señalamientos planteados durante la consulta”.
“Nuestro llamado es a las autoridades responsables para que transparenten el proceso, expliquen las condiciones bajo las cuales se está desarrollando y garanticen el derecho de la ciudadanía a participar de manera informada”, señalaron vecinos del pueblo Los Reyes Hueytilac, en Coyoacán, a través de Facebook.
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cehr