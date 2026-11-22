Esta es la ubicación del mercado navideño en la CDMX

Durante esta temporada decembrina, la capital cuenta con un mercado navideño que reúne decoraciones monumentales, casitas de madera, antojitos y productos para encontrar regalos antes de Navidad.

Se trata del Mercado de la Navidad de El Palacio de Hierro Perisur, una propuesta que recupera la estética de los tradicionales mercadillos europeos y transforma parte del estacionamiento de la tienda departamental en un escenario de temporada. Su ambientación incluye figuras gigantes, iluminación y espacios pensados para tomar fotografías.

Mercado de Navidad en Palacio de Hierro el año pasado ı Foto: Facebook Perisur

¿Qué venden en el Mercado Navideño?

Además de ser una alternativa para quienes buscan decoración navideña, el lugar ofrece distintas opciones gastronómicas y artículos de regalo. Si estás pensando en visitarlo, estos son los detalles sobre su ubicación, horarios y lo que encontrarás.

Uno de los principales atractivos del mercado es su ambientación alrededor de un árbol monumental de Navidad, acompañado de pequeñas casas decoradas con figuras del Cascanueces, Santa Claus, esferas y cajas de regalo gigantes.

En los módulos comerciales encontrarás productos como fragancias, tarjeteros, prendas de vestir, adornos y accesorios para decorar el hogar. También hay propuestas para quienes buscan detalles especiales para intercambios y regalos de Nochebuena.

La gastronomía es otro de los atractivos. Entre las opciones disponibles destacan crepas, algodón de azúcar, fresas con chocolate, gelato y churros. También puedes encontrar bebidas calientes, chocolate, pan y tamales.

Mercado de Navidad en Palacio de Hierro el año pasado ı Foto: Facebook Perisur

¿Cuál es el horario del mercado navideño?

El Mercado de la Navidad abrió el 12 de noviembre y permanecerá disponible hasta el 24 de diciembre de 2026. De acuerdo con los horarios publicados para la temporada, puedes organizar tu visita entre las 11:00 y las 21:00 horas, aunque se recomienda confirmar directamente con el establecimiento si existen modificaciones.

¿Dónde está el mercado navideño de CDMX?

El mercado se encuentra en el estacionamiento de El Palacio de Hierro Perisur, sobre Anillo Periférico Sur 4690, en Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán.

Para llegar en transporte público puedes utilizar la Línea 1 del Metrobús y bajar en la estación Perisur. Si vas en automóvil, puedes acceder por Periférico Sur y utilizar el estacionamiento del centro comercial.

El acceso al mercado se ha anunciado como gratuito, por lo que únicamente necesitarás presupuesto si deseas comprar productos o consumir alimentos.

Mercado de Navidad en Palacio de Hierro el año pasado ı Foto: Facebook Perisur

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LMCT