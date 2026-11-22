Un incendio en un edificio residencial en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez, provocó largas columnas de humo, pánico entre los vecinos y la evacuación de 250 residentes, si bien no se registraron heridos u otros incidentes.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que tomó conocimiento del incidente minutos antes del mediodía, y que equipos de emergencia se trasladaban al lugar de los hechos.

Recibimos reporte de incendio en la colonia Santa Cruz Atoyac, en @BJAlcaldia.Acudimos al lugar para verificar la situación y mantener a la ciudadanía informada. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/yUFaollma7 — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) November 22, 2026

Al mismo tiempo, usuarios en redes sociales y medios digitales compartieron videos del incendio en el edificio ubicado sobre la calle Jaca y avenida Popocatépetl, en la citada colonia.

Las grabaciones muestran las largas columnas de humo provocadas por el incendio, y que éste fue en el quinto piso del edificio. Se aprecia el humo saliendo de al menos dos ventanas, aunque la información disponible refiere que el incidente ocurrió en solo uno de los departamentos del complejo.

#Ahora Incendio en un departamento de la Colonia Santa Cruz Atoyac en la alcaldía Benito Juárez. Bomberos ya laboran en la zona. #CDMX pic.twitter.com/KNyoQmbPOO — Jorge Montiel (@Jorge_montiel) November 22, 2026

En los videos también se aprecia la presencia de ambulancias, unidades de rescate, bomberos y policías. Elementos de seguridad cerraron la circulación en calles aledañas.

Posteriormente, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que, de manera preventiva, se desalojó a 250 personas del edificio. Destacó que, al momento del reporte, no había personas lesionadas.

“Evita circular por la zona y cede el paso a las unidades de emergencia”, pidió la SGIRPC en una publicación en la red social X.

Servicios de emergencia laboran para sofocar el incendio que se registra en el noveno piso de un edificio en calle Jaca y Av. Popocatépetl, col. Santa Cruz Atoyac, @BJAlcaldia.



Como medida de prevención, personal operativo de la @SGIRPC_CDMX, coadyuvó en la evacuación de 250… pic.twitter.com/MZUSVd9zL3 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 22, 2026

Hasta el momento, se desconocen las causas del incendio, y el Heroico Cuerpo de Bomberos no ha brindado actualizaciones sobre el estado de la contención del incidente.

¿Cómo reportar un incendio en CDMX?

Para reportar cualquier incendio en la Ciudad de México de forma inmediata y gratuita las 24 horas, marca al 911 (número único de emergencias) o al 068 (línea directa con el Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX). Si se trata de un incendio forestal, también puedes comunicarte al 800 4623 6346 (CONAFOR).

¿Cómo evitar incendios en casa?

Revisa tus instalaciones eléctricas: Evita sobrecargar enchufes o multicontactos y repara de inmediato cables pelados o en mal estado

Verifica las conexiones de gas: Revisa periódicamente mangueras, llaves y tanques aplicando agua con jabón para detectar fugas a tiempo

No descuides la cocina ni veladoras: Mantén vigilancia constante al cocinar y apaga completamente velas, veladoras, cerillos y colillas antes de salir o dormir

Almacena lejos del calor: Guarda líquidos inflamables, solventes, papel, cartón y ropa alejados de estufas, calentadores o fuentes de chispa

Desconecta aparatos innecesarios: Apaga y desenchufa planchas, cafeteras y equipos eléctricos de alto consumo cuando no estén en uso

No quemes basura ni tires desechos en áreas verdes: Evita encender fogatas o arrojar colillas, vidrios y latas en lotes baldíos o zonas boscosas, ya que provocan incendios por efecto lupa o combustión

Mantén equipos básicos de seguridad: Ten a la mano un extintor vigente y despeja siempre las rutas de evacuación

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