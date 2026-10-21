Alcaldía Benito Juárez lanza el Tranvía BJ con rutas gratis en CDMX

Los vecinos y visitantes de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México tienen una nueva alternativa para explorar sus colonias más emblemáticas. La demarcación puso en marcha el proyecto “Tranvía BJ”, un sistema de transporte adaptado que ofrece paseos turísticos y culturales guiados de manera completamente gratuita.

La iniciativa abarca siete rutas temáticas diseñadas para difundir el patrimonio histórico, arquitectónico y gastronómico de la zona. Entre los trayectos más esperados destacan los dedicados a los comercios de panadería tradicional y a las taquerías más representativas del centro y sur de la capital.

Durante el lanzamiento oficial, el alcalde Luis Mendoza explicó que el proyecto busca acercar la identidad de los barrios a las familias. “Este transporte nos llevará a conocer lugares muy importantes para todos, desde el lado histórico, la tradición y las buenas costumbres”, afirmó el gobernante local.

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Alcalde Luis Mendoza presenta “Tranvía BJ” para impulsar el turismo y difundir la riqueza cultural e histórica de la alcaldía Benito Juárez.

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A la par de ofrecer sano esparcimiento, la propuesta fomenta la reactivación económica de la demarcación. Las rutas están planeadas para visibilizar a los negocios de barrio y a los establecimientos formales, incentivando el consumo de productos elaborados en la propia comunidad.

Las operaciones iniciaron con un recorrido inaugural para habitantes del sector a través del trayecto “Mixcoac-Insurgentes”, el cual abarca puntos de interés cultural e iglesias históricas que forman parte del mapa patrimonial de la zona.

Como parte de la programación de fin de año, el gobierno local anunció una ruta especial con destino al Panteón de Xoco durante el Día de Muertos. El camposanto recibió trabajos de mantenimiento y coloridas intervenciones para conmemorar las tradiciones populares mexicanas.

Todos los recorridos son sin costo. La ciudadanía interesada en apartar lugares deberá dar seguimiento a las convocatorias que se publican periódicamente en las redes sociales oficiales de la alcaldía Benito Juárez, donde se informará el calendario de salidas.

El camión que presta el servicio fue donado por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. El proyecto cuenta con el aval de organismos como el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.

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JVR