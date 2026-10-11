PAN nombra a seis coordinadores en cuatro estados y alcaldías de CDMX

El Partido Acción Nacional (PAN) nombró a seis coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en Baja California Sur, Chihuahua, Tlaxcala y tres alcaldías de la Ciudad de México, como parte de una estrategia para ampliar su presencia territorial. Su dirigente nacional, Jorge Romero Herrera, les encargó fortalecer la organización local y establecer contacto directo con la ciudadanía.

Francisco Pelayo Covarrubias recibió la coordinación estatal en Baja California Sur; Marco Bonilla Mendoza, en Chihuahua, y Miriam Martínez Sánchez, en Tlaxcala. Los tres tendrán la responsabilidad de impulsar las actividades partidistas y promover las causas del blanquiazul en sus respectivas entidades.

Las designaciones para la capital recayeron en Carlos Orvañanos, por Cuajimalpa; Alessandra Rojo de la Vega, por Cuauhtémoc, y Luis Mendoza Acevedo, por Benito Juárez. Romero destacó la trayectoria de estos servidores públicos durante los encuentros que encabezó en la Ciudad de México.

Según la dirigencia panista, los nuevos responsables deberán recorrer sus comunidades, escuchar las preocupaciones de las familias, dialogar con distintos sectores sociales y consolidar la presencia local del partido. Estas tareas forman parte de una nueva etapa de organización que busca estrechar los vínculos con la población.

¡Chihuahua está listo para dar la batalla! 🇲🇽🔵



Fue un gusto acompañarlos en la entrega del nombramiento de @SoyBonillaMarco como coordinador de la Defensa de la #PatriaFamiliaYLibertad en el estado.



¡Seguimos trabajando juntos por Chihuahua y por el México que las familias… pic.twitter.com/6dWCqaLzeW — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 11, 2026

Durante su visita a Chihuahua, Romero sostuvo que las prioridades de Acción Nacional deben trascender las contiendas electorales y concentrarse en las condiciones de vida de los mexicanos. “Para Acción Nacional no hay nada, nada que sea más importante, más allá de elecciones, más allá de colores, más allá de discursos, que el que tú puedas vivir la vida que realmente te mereces. Esa es nuestra causa”, expresó.

Para el dirigente, la defensa de la patria implica contar con instituciones sólidas y comunidades seguras, mientras que el respaldo a las familias exige mejores condiciones de bienestar. En materia de libertades, planteó la importancia de proteger la democracia, la pluralidad y el derecho a la expresión.

Con esta nueva estructura, el PAN pretende ampliar su trabajo de organización en distintas regiones del país. La dirigencia anunció que continuará con la entrega de nombramientos en otras entidades y demarcaciones, aunque no precisó las fechas ni los próximos territorios donde extenderá el esquema.

Romero también pidió a los coordinadores mantener cercanía con la población y traducir sus responsabilidades en resultados concretos. “¡A tocar puertas! ¡A tocar puertas! ¡A no descansar! ¡A no desfallecer! Porque la causa es que tú vivas bien”, concluyó.

¡Muchas felicidades a @SoyBonillaMarco por este nombramiento como coordinador de la Defensa de la #PatriaFamiliaYLibertad en Chihuahua! 🇲🇽🔵



¡Chihuahua está bien representado! Seguiremos trabajando en equipo y cerca de la gente para defender lo que más importa y construir el… pic.twitter.com/ikmDpJeE7V — Jorge Romero Herrera (@JorgeRoHe) October 11, 2026

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LMCT