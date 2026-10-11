Ignacio Mier advierte contra injerencia extranjera en elecciones y llama a la unidad nacional

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, advirtió que ningún gobierno, organización o interés extranjero debe intervenir en las elecciones mexicanas ni influir en sus resultados, y llamó a mantener la unidad nacional frente a las presiones internacionales que afectan la soberanía, la economía y la protección de los connacionales en el exterior.

Mier sostuvo que las decisiones políticas del país corresponden exclusivamente a los mexicanos y recordó que el Senado aprobó el pasado 29 de mayo una reforma constitucional que incorpora la injerencia extranjera como nueva causal de nulidad electoral, cuando existan actos que busquen modificar la voluntad popular.

El legislador señaló que México enfrenta desafíos en materia económica, comercial, migratoria y de seguridad que exigen coordinación entre las instituciones del Estado, además de responsabilidad y capacidad de diálogo para atender las diferencias con otras naciones.

Respecto a Estados Unidos, el senador destacó la importancia estratégica de la relación bilateral, aunque insistió en que los mecanismos de colaboración deben respetar la independencia de ambos países y sustentarse en la responsabilidad compartida.

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: senado.gob.mx

La cooperación internacional, afirmó, no implica aceptar decisiones impuestas desde el exterior. Bajo ese principio, consideró indispensable que las autoridades mexicanas mantengan una posición común en defensa de los intereses nacionales, sin renunciar a los canales diplomáticos para resolver controversias.

En ese contexto, Mier destacó que el Senado tiene facultades constitucionales para analizar la política exterior del Ejecutivo federal y acompañar institucionalmente las decisiones que buscan proteger la estabilidad política, fortalecer las instituciones y preservar la soberanía.

Asimismo, planteó que la unidad debe concentrarse en prioridades como la defensa de los mexicanos que viven fuera del territorio nacional, la protección de la actividad económica y el mantenimiento de relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo.

Mier consideró que los desafíos actuales requieren serenidad y coordinación entre los poderes públicos, especialmente ante las tensiones políticas y comerciales que pueden incidir en los intereses del país.

Sobre la reforma electoral aprobada en mayo, explicó que su propósito consiste en impedir que actores extranjeros alteren los resultados de los comicios mediante actos de intervención o injerencia, con el fin de garantizar que la integración de las autoridades responda únicamente a la decisión de los ciudadanos.

Para Mier, la defensa de la soberanía debe mantenerse como principio de la relación con otros gobiernos, junto con la disposición al diálogo y la cooperación internacional, pero sin subordinación a intereses externos.

Aprobamos en el @senadomexicano la reforma en materia de nacionalidad única. 🇲🇽



Una decisión que pone por delante algo fundamental: la patria es primero. pic.twitter.com/HFivFuCgI1 — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) September 30, 2026

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