Ignacio Mier pide no emitir juicios por academia policial en Querétaro: ‘hay que tener toda la información’

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier, en una fotografía ilustrativa.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, pidió esperar a conocer todos los antecedentes y términos de la participación del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, en el inicio de la construcción de una Academia Internacional de Capacitación Policial, luego de los cuestionamientos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Kuri González y Johnson encabezaron la colocación de la primera piedra de la Academia Internacional de Capacitación Policial, acto por el que la Presidenta pidió a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisar los términos del proyecto y la participación del embajador estadounidense.

Al ser cuestionado sobre el tema y sobre si el embajador Ronald Johnson tendría que ser llamado a cuentas luego de estos hechos, Ignacio Mier llamó a actuar con prudencia y a no adelantar conclusiones sin conocer el contexto completo del acto y los procedimientos que se siguieron.

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“No hay que emitir juicios”, insiste Ignacio Mier

“Hay que puntualizarlo. Señaló de manera puntual que hay que revisar, saber los antecedentes”, afirmó el senador.

Mier Velazco recordó que, previamente, existió una solicitud ante la SRE y planteó que debe conocerse bajo qué términos se desarrolló la participación del embajador estadounidense en el acto encabezado por el gobernador queretano.

“Yo creo que si no se tienen los elementos, no hay que emitir juicios”, sostuvo.

El coordinador parlamentario señaló que cualquier convenio de colaboración entre autoridades mexicanas y gobiernos extranjeros debe apegarse al marco jurídico y considerar los mecanismos establecidos por la Cancillería.

“Cualquier convenio de colaboración primero tiene que pasar conforme a lo que señale la Secretaría de Relaciones Exteriores, en términos de los tratados, de acuerdos bilaterales que tiene México”, explicó.

Ante los cuestionamientos sobre si la participación del embajador Ronald Johnson en el acto debió contar con algún procedimiento previo ante la Cancillería, Ignacio Mier insistió en que primero debe conocerse toda la información.

“Hay que tener toda la información y con base en eso ya poder emitir un juicio”, reiteró.

Sheinbaum exige explicación al gobernador de Querétaro

Más temprano este lunes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exigió explicaciones al gobernador de Querétaro y al embajador Ronald Johnson por lo que consideró un acto en el que se llegó al “límite de lo que debe ser y lo que no debe ser”.

“Llama la atención y tiene que dar explicaciones el gobernador porque no puede poner una academia internacional sin la autorización del gobierno de México y particularmente la Secretaría de Relaciones Exteriores”, afirmó durante su conferencia matutina.

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cehr