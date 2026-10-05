Mier pide a morenistas privilegiar reglas sobre aspiraciones políticas; ‘una carrera no es un cargo’, dice

El llamado a privilegiar los estatutos y la ética política sobre las aspiraciones individuales fue emitido por el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó a los integrantes de Morena a mantener sus aspiraciones políticas dentro de las reglas del partido y advirtió que una carrera política no puede reducirse a la búsqueda de cargos, en medio de las inconformidades surgidas tras la definición de los coordinadores estatales rumbo al proceso electoral de 2027.

Al ser cuestionado sobre el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a evitar que las ambiciones personales generen disputas internas dentro de Morena, Mier reconoció que las aspiraciones políticas son legítimas, pero sostuvo que deben conducirse bajo las reglas y principios del movimiento.

“Las ambiciones legítimas en un político se respetan; cuando se transgreden las reglas, en unas reglas competimos, en esas reglas se gana o se pierde”, señaló.

“Una carrera política no solamente es un cargo”, afirma

El senador agregó que perder una contienda interna no significa el fin de una trayectoria política, pues, dijo, el ejercicio de la política implica constancia y perseverancia más allá de la obtención de un cargo.

“Se pierde solamente la oportunidad de tener la confianza de nuestros compañeros, de los ciudadanos, pero una carrera política no solamente es un cargo ni se limita a una elección”, afirmó.

Mier sostuvo que quienes participan en Morena deben mantener una identidad basada en principios, valores e institucionalidad, para evitar que las disputas internas se reduzcan a intereses individuales.

“Cuando uno ejerce este noble oficio es de años, es de perseverancia, es de constancia; son de principios, de valores, de una identidad programática, de institucionalidad”, expresó.

El coordinador de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: senado.gob.mx

Pide tiempo tras declaraciones de Tatiana Clouthier

Respecto al caso de Tatiana Clouthier, quien cuestionó la decisión de Morena de designar a Clara Luz Flores como coordinadora estatal en Nuevo León y anunció la creación del movimiento “Todos con Conciencia”, Mier consideró que habrá que esperar para conocer el rumbo que tomará su postura.

Al ser cuestionado si la postura de Clouthier representa un rompimiento con Morena, Mier pidió esperar a conocer cómo evolucionará su posición.

“Ella debe tener sus elementos. Yo la conozco perfectamente bien; como todos los políticos, también tiene este… no le corre atole por las venas, y la política es pasión, es emoción”, comentó.

El senador destacó que Clouthier cuenta con experiencia dentro del movimiento y recordó su participación como coordinadora en procesos anteriores.

“Hay que ver en los próximos días en qué sentido va este anuncio que hizo, pero que nunca mencionó rompimiento con Morena”, puntualizó.

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JVR