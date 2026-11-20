Elementos federales detuvieron en Mocorito, Sinaloa, a Irving Eduardo “N”, El Pagador, El 17 o Viejo Menor, identificado como líder de las Fuerzas Especiales Avendaño, una célula criminal vinculada con Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Durante el operativo, las autoridades capturaron a otros cinco integrantes de este grupo criminal, entre ellos Jesús Miguel “N”, Rosendo Avendaño, El Chendo o El 16, presunto jefe operativo y logístico de la organización, así como José Antonio “N”, Juan de Dios “N” y Brayan Alexis “N”.

La captura ocurrió en la sindicatura de Mazate de los López, donde personal federal también aseguró armas largas, cocaína, cristal y equipos de comunicación. En el despliegue participaron la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal y el Centro Nacional de Inteligencia.

El Tip: En 2025, autoridades identificaron al grupo como parte de la estructura de Los Mayos, después de un cambio de alineación dentro de la guerra que se mantiene en Sinaloa.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch precisó que El Chendo y José Antonio “N” ya habían sido detenidos en agosto del año pasado, en Los Mochis. Ambos quedaron vinculados a proceso, pero posteriormente recuperaron su libertad mediante una suspensión provisional.

El funcionario detalló que el grupo está relacionado con el asesinato de 19 hombres cuyos cuerpos aparecieron en un camión de volteo en La Concordia, Chiapas, a finales de junio de 2024. La Fiscalía estatal localizó a las víctimas en un camino de terracería entre los ejidos San Nicolás y Reforma.

También vinculó a la célula con un ataque en Culiacán contra una familia, en el que murieron dos hermanos de 12 y nueve años, junto con su padre, Antonio de Jesús. Los agresores dispararon contra el vehículo en el que viajaban por el sector Los Ángeles, durante un presunto intento de robo. Otro adolescente de 17 años resultó herido.

A esta organización también se le atribuye el asesinato de Adal Peña, El Tata, y de otras 20 personas cuyos cuerpos aparecieron en junio de 2025. Las investigaciones incluyen posibles vínculos con laboratorios clandestinos en territorio chiapaneco.