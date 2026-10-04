Asiste a informe de labores de rectora

Alejandro Armenta refrenda respeto a autonomía de la BUAP y continuidad en proyectos

‘Solo mentes perversas pueden pensar que el gobernador del Estado tiene interés de intervenir en la vida universitaria’, enfatizó el gobernador de Puebla

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier. Foto: Cortesía
Por:
La Razón Online

El gobernador Alejandro Armenta Mier refrendó su respaldo a la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y a la continuidad de los proyectos en conjunto.

Armenta Mier destacó que el gobierno de Puebla mantendrá la relación de respeto, diálogo y coordinación con la institución para contribuir a su desarrollo y al bienestar de las y los estudiantes.

Durante el primer informe de labores de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, correspondiente al periodo 2025-2029, el mandatario estatal reconoció los avances alcanzados por la Universidad y subrayó su relevancia histórica para Puebla. Señaló que la mejor manera de respaldarla es respetar su vida interna y acompañar los proyectos que permitan ampliar las oportunidades de formación, investigación e innovación.

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“Solo mentes perversas pueden pensar que el gobernador del Estado tiene interés de intervenir en la vida universitaria, yo solo estoy para apoyar a nuestra alma mater”
Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla
Al centro, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier.
Al centro, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier. ı Foto: Cortesía

Armenta Mier informó que se trabaja en una proyección para que hacia 2030 exista una participación equilibrada de recursos federales y estatales en el presupuesto de la BUAP, con una meta de 50 por ciento para cada ámbito, bajo criterios de racionalidad administrativa y respeto a la autonomía universitaria.

Asimismo, destacó los avances de proyectos conjuntos en Ciudad Universitaria 2, donde se han concretado cuatro nuevos edificios y un nodo de transferencia.

Al micrófono, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez.
Al micrófono, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. ı Foto: Cortesía

La rectora María Lilia Cedillo Ramírez recalcó el compromiso que prevalece entre la institución, el gobierno de Puebla y los gobiernos federal y municipales para mantener el trabajo conjunto en aras de contribuir a una mejor sociedad.

Informó que la BUAP cuenta con más de 130 mil estudiantes, más de 10 mil trabajadoras y trabajadores, 371 programas educativos y presencia en 32 sedes del estado. Añadió que la institución impulsa actualización de planes de estudio, profesionalización docente, microcredenciales, educación dual, certificaciones, atención a la salud mental y fortalecimiento de infraestructura deportiva.

cehr

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