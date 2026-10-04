Alejandro Armenta refrenda respeto a autonomía de la BUAP y continuidad en proyectos

El gobernador Alejandro Armenta Mier refrendó su respaldo a la autonomía de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y a la continuidad de los proyectos en conjunto.

Armenta Mier destacó que el gobierno de Puebla mantendrá la relación de respeto, diálogo y coordinación con la institución para contribuir a su desarrollo y al bienestar de las y los estudiantes.

Durante el primer informe de labores de la rectora María Lilia Cedillo Ramírez, correspondiente al periodo 2025-2029, el mandatario estatal reconoció los avances alcanzados por la Universidad y subrayó su relevancia histórica para Puebla. Señaló que la mejor manera de respaldarla es respetar su vida interna y acompañar los proyectos que permitan ampliar las oportunidades de formación, investigación e innovación.

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“Solo mentes perversas pueden pensar que el gobernador del Estado tiene interés de intervenir en la vida universitaria, yo solo estoy para apoyar a nuestra alma mater” Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla



Al centro, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier. ı Foto: Cortesía

Armenta Mier informó que se trabaja en una proyección para que hacia 2030 exista una participación equilibrada de recursos federales y estatales en el presupuesto de la BUAP, con una meta de 50 por ciento para cada ámbito, bajo criterios de racionalidad administrativa y respeto a la autonomía universitaria.

Asimismo, destacó los avances de proyectos conjuntos en Ciudad Universitaria 2, donde se han concretado cuatro nuevos edificios y un nodo de transferencia.

Al micrófono, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez. ı Foto: Cortesía

La rectora María Lilia Cedillo Ramírez recalcó el compromiso que prevalece entre la institución, el gobierno de Puebla y los gobiernos federal y municipales para mantener el trabajo conjunto en aras de contribuir a una mejor sociedad.

Informó que la BUAP cuenta con más de 130 mil estudiantes, más de 10 mil trabajadoras y trabajadores, 371 programas educativos y presencia en 32 sedes del estado. Añadió que la institución impulsa actualización de planes de estudio, profesionalización docente, microcredenciales, educación dual, certificaciones, atención a la salud mental y fortalecimiento de infraestructura deportiva.

cehr