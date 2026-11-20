Morelia, Michoacán. — La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Giulianna Bugarini, advirtió que las autoridades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) deben respetar la suspensión concedida por un juez federal, que ordena no ejecutar los acuerdos adoptados por el Consejo Universitario el pasado 13 de noviembre, ni la convocatoria para elegir a la nueva rectora o rector para el periodo 2027-2031.

Bugarini señaló que desobedecer una determinación judicial puede tener consecuencias legales graves, pues el incumplimiento de una suspensión de amparo puede derivar en responsabilidades para las autoridades involucradas, incluso en procedimientos que podrían llevar a la separación del cargo de quienes resulten responsables, conforme a lo que determinen las instancias federales competentes.

La presidenta de la JUCOPO reiteró que la renovación de la Rectoría debe realizarse con estricto apego a la legalidad y respeto a la autonomía universitaria. Subrayó que ninguna autoridad está por encima de la ley y que la comunidad nicolaita merece certeza jurídica, transparencia y un proceso de renovación que respete las resoluciones judiciales.

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