Mier defiende reforma a Ley de Nacionalidad

Ignacio Mier, presidente de la Jucopo en el Senado, el pasado 7 de septiembre.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ignacio Mier, afirmó que la reforma constitucional en materia de nacionalidad reforzará los requisitos para candidatos a la Presidencia o gubernaturas.

La modificación de los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución plantea que las personas con una segunda nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatas y anunció que el Senado espera que la Cámara baja apruebe el proyecto para su revisión legislativa.

El morenista sostuvo que los cambios darán rango constitucional a disposiciones que ya están en la legislación secundaria: “Que quienes ejerzan un cargo o función pública, en particular en las gubernaturas o la Presidencia de la República, no cuenten con doble nacionalidad y respondan de manera inequívoca a los intereses de México”.

3 artículos serán modificados con la nueva iniciativa

La ley actual establece que los mexicanos por nacimiento con doble nacionalidad deben presentar un certificado para ocupar determinados cargos públicos, con la finalidad de impedir que, quienes aspiren a esos cargos, mantengan otro vínculo jurídico con un país extranjero.