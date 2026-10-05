Rosa Icela Rodríguez garantiza seguridad y respeto al voto en elecciones de 2027

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez en el Senado de la República, el 5 de octubre de 2026.

El gobierno de México garantizará las condiciones de seguridad para que las elecciones de 2027 se desarrollen con tranquilidad y se respete la voluntad ciudadana, aseguró la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Tras comparecer ante la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, y ante las preocupaciones expresadas por legisladores, la funcionaria sostuvo que el Ejecutivo Federal respetará la decisión de los ciudadanos y las normas electorales.

“Hay y siempre habrá un respeto absoluto a la decisión ciudadana sobre la definición en las elecciones”, afirmó.

TE RECOMENDAMOS: En investigación IMSS va a colaborar con FGR tras muertes de recién nacidos en Jalisco y Durango

Rodríguez señaló que el Gobierno Federal busca que el proceso electoral sea “limpio, claro, transparente” y con una amplia participación ciudadana. En ese contexto, llamó a los partidos políticos a seleccionar candidatos y candidatas “con un currículum limpio”.

“Mujeres, hombres, con una trayectoria de ética y de compromiso con la ciudadanía. Que anduvieran por el buen camino”, expresó.

Cuestionada sobre si las elecciones estarán protegidas ante la posible presencia del crimen organizado, la secretaria de Gobernación aseguró que el Estado mexicano ofrecerá las condiciones de seguridad “para que se puedan llevar a cabo comicios con tranquilidad y donde se respete la voluntad ciudadana”.

Acudimos al @senadomexicano como parte de la Glosa del 2º Informe de Gobierno de la Presidenta @Claudiashein. Agradecemos a los presidentes de la #Jucopo, @NachoMierV, y de la Mesa Directiva, @higinio_mtz, así como a las y los legisladores su anfitrionía. Afirmamos que en #México… pic.twitter.com/aBbKzP14RP — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 5, 2026

‘Decisión de quién gobierna en México es de los mexicanos’

Sobre una posible intervención del gobierno de Estados Unidos en los procesos electorales de México, como las elecciones intermedias de 2027 o las presidenciales de 2030, Rodríguez Velázquez sostuvo que “la decisión de quién gobierna en México es de los mexicanos”.

En ese sentido, aseveró que existe una “muy buena coordinación” con Estados Unidos en materia de seguridad, migración y comercio, y reiteró que en 2027 se llevará a cabo “una elección de casa, una elección de todas y de todos”.

Gobernación rechaza presencia del crimen organizado

Por otra parte, la secretaria de Gobernación rechazó que el crimen organizado tenga presencia en hasta 30 por ciento del territorio nacional, al considerar que esa cifra carece de sustento. Señaló que, para el Gobierno Federal, los datos que deben tomarse como referencia son los registros oficiales de incidencia delictiva.

“Nosotros no damos como válida esa información”, respondió. “La información sobre delitos es la información oficial que aparece diariamente en las páginas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad”, puntualizó.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr