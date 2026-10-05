Morena, Partido Verde y PT irán en coalición para elección de diputados federales en 2027

El senador Manuel Velasco Coello confirmó que Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT) competirán en coalición rumbo a las elecciones de diputaciones federales en 2027, aunque todavía no existe un acuerdo sobre cuántos de los 300 distritos electorales serán encabezados de manera conjunta.

Velasco Coello explicó que las dirigencias mantienen una mesa permanente para definir tanto la distribución de los distritos como el método para seleccionar a los candidatos.

“Sí está definido que va a haber una coalición, no está definido en qué número de distritos, en cuántos va a ser” Manuel Velasco Coello, senador del Partido Verde



El legislador detalló que en las negociaciones participan representantes de Morena, el Partido Verde y el PT, con el objetivo de establecer el número de distritos en los que competirán aliados y la metodología para medir a los aspirantes.

“Se puede ir en los 300 o en el mayor número de los distritos, va a depender de la mesa de alianzas, del acuerdo que se establezca ahí con el Partido del Trabajo y, por supuesto, con Morena”, señaló.

El coordinador de los senadores del Partido Verde destacó que uno de los principales retos será establecer una metodología que permita realizar encuestas con transparencia y dar certeza a quienes busquen una candidatura, debido a la diferencia entre medir aspirantes para una elección estatal y hacerlo en cientos de distritos federales.

“No es lo mismo encuestar en 17 estados a encuestar en 300 distritos”, sostuvo.

Por ello, dijo que la mesa de negociación también trabaja en determinar cómo serán las mediciones y bajo qué reglas se definirán las candidaturas.

... y PT evalúa competir sin Morena en Zacatecas y Nuevo León

Por otra parte, el PT evalúa competir por separado de Morena en algunas entidades rumbo a las elecciones de 2027, entre ellas Zacatecas y Nuevo León, aunque mantiene abierta la negociación nacional con sus aliados y una eventual separación estatal no implicaría necesariamente romper la alianza en el ámbito federal.

Así lo señaló la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, vicecoordinadora del grupo parlamentario en el Senado, quien informó que su partido continúa participando en la Mesa Nacional de la Coalición y mantiene diálogo con Morena sobre las candidaturas.

“Estamos en un proceso de diálogo, de construcción, de revisión también de las encuestas que hasta el momento se han publicado”, declaró previo a la reunión de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).

Sobre la posibilidad de competir por su cuenta, Bañuelos de la Torre confirmó que el PT contempla ese escenario en Zacatecas y Nuevo León, entre otras entidades.

“Existe por supuesto siempre esa posibilidad y estará pues la decisión en nuestras dirigencias nacionales”, afirmó.

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cehr