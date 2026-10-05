Versión Impresa, 05 Octubre de 2026

DESCARGA EDICIÓN DE HOY
Por: La Razón Online
PRIMERA PLANA
"La liga ya se rompió", alertan Conmemora 205 años de la Semar Piden chilangos reforzar seguridad
Fiscalía estatal no descarta más detenciones
Rinde Cuarto Informe de Gobierno Energía, agua y eficiencia Derecha avanza en Brasil
Universidades públicas acumulan déficit de 55 mil millones de pesos
Gracias por defender soberanía: CSP, en aniversario de la Armada
Clara: El objetivo es construir la ciudad de todas las utopías
Aceleran en Suchiapa relevo de edil detenido
A cuidar lo construido y abrir paso a más: Tere Jiménez
Apuestas tecnológicas del AIFA para ser sustentable
Bolsonaro gana a Lula por estrecho margen; irán a segunda vuelta
méxico
- Universidades públicas acumulan déficit de 55 mil millones de pesos
- Gracias por defender soberanía: CSP, en aniversario de la Armada
- Explosión por pirotecnia deja 1 muerto
- Arrancan comparecencias por la glosa del 2.o Informe
- El país mantiene el rezago en aplicación de 4 vacunas
- Refuerzan protección animal ante denuncias
- Autismo lidera los males mentales de los mexicanos
- Detectan táctica en Arkansas para rastrear migrantes en empacadoras
- Buques, aeronaves… marcan celebración
- México entre los 3 países con más incidencia de diabetes
- Despliegan 500 efectivos en frontera de Tamaulipas
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deportes
- En 270 minutos ningún delantero de Rafael Márquez ha hecho gol
- Dallas logra triunfo con 4 puntos de diferencia
- De Querétaro a Andorra: travesía del DT mexicano rumbo a Europa
- Max Verstappen vuelve a ganar GP de Fórmula 1 después de 301 días
- Sin Cristiano, Portugal vuelve a sacar victoria
- Irlanda sigue con sus manifestaciones
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