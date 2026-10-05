Abren convocatoria para los 33 distritos

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) abrió la convocatoria para seleccionar a las personas que integrarán los 33 Consejos Distritales durante el proceso electoral local ordinario 2026-2027, con 198 consejerías propietarias, 198 suplentes y listas de reserva.

El registro de aspirantes para este órgano colegiado temporal que va a organizar, vigilar y desarrollar las elecciones estará abierto del 20 de octubre al 3 de noviembre y la designación deberá concretarse, a más tardar el 31 de enero.

La convocatoria del IECM contempla seis etapas: registro, cotejo documental, curso de inducción al cargo, valoración curricular, entrevista, resultados finales y la designación de las personas ganadoras.

El proceso contará con herramientas tecnológicas para el registro de postulantes, la integración y gestión de expedientes digitales y el seguimiento de las etapas. Para ello operará el Sistema de Selección y Designación de Consejeras y Consejeros Distritales.