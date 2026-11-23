El alcalde Janecarlo Lozano Reynoso acompaña a la menor durante su traslado y atención médica en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Durante la madrugada de este lunes, elementos de la Policía Auxiliar y paramédicos de Protección Civil de Gustavo A. Madero rescataron a una bebé en el cruce de Calzada de Guadalupe y la calle Garrido, en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe.

Cuando los paramédicos llegaron, la pequeña estaba mojada por la lluvia. De inmediato la subieron a la ambulancia para protegerla y realizar la primera revisión médica.

El alcalde Janecarlo Lozano Reynoso acudió al lugar para conocer de primera mano el estado de la bebé. Al ver que tenía la ropa mojada, se encargó de conseguirle ropa nueva, pañales y biberones. La pequeña pudo alimentarse y el alcalde se mantuvo a su lado durante la atención y el traslado.

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Lozano Reynoso acompañó personalmente a la bebé a la Agencia 59 del Ministerio Público, que atiende delitos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes. El alcalde permaneció en la agencia durante la madrugada, mientras el personal ministerial iniciaba la carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del abandono e identificar a quien resulte responsable.

El alcalde Janecarlo Lozano Reynoso acompaña a la menor durante su traslado y atención médica en la alcaldía Gustavo A. Madero. ı Foto: Alcaldía GAM

El médico legista que valoró a la pequeña estimó que tiene entre cuatro y cinco meses de edad e informó que se encuentra estable y en buen estado de salud.

El alcalde agradeció a los policías y paramédicos que llegaron a tiempo para ponerla a salvo y por el cariño con el que la cuidaron. Expresó que seguirá pendiente de su bienestar y dará seguimiento personal a la investigación.

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